Ex-wethouder Paula Stoker keert terug in Terneuzense raad: 'Ik heb er zin in en ben er klaar voor!'

Zelf omschrijft ze de afgelopen maanden als een moeras van emoties. "Ik was behoorlijk gebroken. Ik heb veel meegemaakt in mijn leven, maar zoiets als dit niet." Daarmee doelt Stoker op de manier waarop het college van B&W het vertrouwen in haar opzegde.

Als wethouder was Paula Stoker verantwoordelijk voor welzijnsorganisatie aan-z omdat deze organisatie onder de gemeente Terneuzen valt. In dit soort constructies wordt een wethouder voorzitter van de raad van bestuur. Dat geldt ook voor andere organisaties zoals bijvoorbeeld sociaal werkbedrijf Dethon of de GGD.

De druppel

Volgens Stoker was de druppel voor het college van B&W dat het bestuur van aan-z voorstelde de nieuwe directeur een salaris van een bepaalde norm te geven. Dit werd gesteund door de twee ondernemingsraden en de personeelsafdeling. Uiteindelijk werd er door het bestuur van aan-z over gestemd. Daarbij onthield Paula Stoker zich van stemming, omdat ze het niet eens was met het standpunt van het college van B&W.

Voormalig wethouder Paula Stoker gaat de Terneuzense gemeenteraad weer in (foto: Omroep Zeeland)

Het college van B&W wilde een lager salaris. Op 27 oktober, tijdens de collegevergadering, werd het vertrouwen in haar opgezegd. "De discussie over mijn aanblijven als wethouder heeft zonder mij plaatsgevonden. De vergadering werd daarvoor geschorst en ik moest de ruimte verlaten. Ik was daar graag bij geweest maar die kans is mij volledig ontnomen. En dat er dan over je wordt gepraat en niet met je, dat is gewoon vreemd."

Zelf heeft Paula Stoker het gevoel, door de manier waarop het is gegaan, dat dit niet de echte reden is. "Er zou een raadsonderzoek komen naar de rol van de ambtenaar en het college in heel de toestand rond aan-z en mijn vertrek. Maar de opdracht veranderde in een gewoon onderzoek dat zich enkel richt op aan-z. Dat is jammer want het voelt nog steeds als een groot onrecht."

Stoker wil dit hoofdstuk daarom afsluiten en een nieuw hoofdstuk beginnen. Namelijk dat van haar nieuwe partij: Terneuzen Sterk. Blijven bij haar vorige partij was geen optie. "Ik ben aan de kant gezet en heb te weinig steun ervaren om nog bij ze aan tafel te gaan zitten."

Toch neemt ze de zetel van TOP/Gemeentebelangen wel mee, wat in de volksmond zetelroof genoemd wordt. "Het is geen zetelroof. Het is mijn plaats, bijna 400 mensen hebben op mij gestemd. Als ik niet doorgeschoven was naar een wethouderspost dan had ik ook in de raad gezeten."

Als alles doorgaat wordt Stoker op 4 februari geïnstalleerd als raadslid in de gemeenteraad van Terneuzen. Nadenken over de gemeenteraadsverkiezingen wil ze nog niet. "Dat is nu nog veel te vroeg, misschien na de zomer." Maar ze staat wel open voor mensen die zich willen aansluiten. "Ik wil mensen die mijn gedachtegoed ondersteunen: eerlijke politiek, helder en transparant."