Schouwen-Duiveland roept cultuursector op zich te melden voor coronasteun

Het gemeentehuis Schouwen-Duiveland in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Het geld is afkomstig van het Rijk en is bedoeld om de cultuursector te ondersteunen en door de coronatijden te helpen. Het geld wordt door de Zeeuwse gemeenten verdeeld over de sector. In totaal is er 2,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Zeeland.

De aangewezen sectoren krijgen een maand de tijd om aan te tonen hoe groot de schade voor hen was in 2020. Daarvoor moeten ze hun jaarrekeningen van 2018, 2019 en 2020 op tafel leggen.

De gemeente Schouwen-Duiveland wil volgens wethouder Jacqueline van Burg eerst alle aanvragen voor een coronavergoeding op een rij zetten, voordat het college eventueel besluit om ook nog eigen geld beschikbaar te stellen.

Van musea tot scoutingvereniging

Eén van de voorwaarden voor het aanvragen van een vergoeding is, dat de organisatie 'financieel gezond was voor de coronacrisis en levensvatbaar na de coronacrisis', staat in een bericht van de gemeente. Het gaat om musea, maar ook bijvoorbeeld een scoutingvereniging.

Stadhuismuseum

Het grootste deel van het geld, 212.000 euro, gaat naar culturele instellingen en musea. Wethouder Jacqueline van Burg (Leefbaar Schouwen-Duiveland) denkt daarbij aan onder meer het Stadhuismuseum en filmtheater Fizi in Zierikzee, die ook eerst jaarcijfers moeten laten zien om de hoogte van hun schadebedrag vast te stellen.

Rijksgeld

