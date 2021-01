Oproep tot rellen blijkt loos alarm, rustige avond in Middelburg

De politie controleert mensen die het centrum binnen willen (foto: Omroep Zeeland)

Burgemeester Bergmann vaardigde het noodbevel uit voorzorg uit. Het bevel gaf de politie de mogelijkheid om iedereen die niks te zoeken had in het centrum weg te sturen. Het bevel werd door de politie vooral gebruikt om auto's die het centrum in wilden rijden te controleren.

Er waren wel wat mensen op de been in het centrum, maar die bestonden vooral uit mensen die uit nieuwsgierigheid kwamen kijken. Benieuwd wat er zou gaan gebeuren. Bij het ingaan van de avondklok, om 21.00 uur, was het uitgestorven op straat en was er al veel minder politie op de been.

Oproep

Aanleiding voor de voorzorgsmaatregelen was een bericht dat vanmiddag massaal werd gedeeld in appgroepen. In het bericht werd opgeroepen om te komen rellen in het centrum. De bedoeling was om rond 20.00 uur samen te komen bij de Albert Heijn in het centrum van de stad. Om die reden ging de supermarkt vanavond eerder dicht.

Winkeliers in de omgeving van de supermarkt hadden uit voorzorg, en mede naar aanleiding van de ervaringen van mede-winkeliers uit de rest van het land de etalages dichtgetimmerd.

Dichtgetimmerde winkels in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Vlissingen

De Zeeuwse burgemeesters lieten aan het begin van de avond in een gezamenlijke verklaring weten 'zeer alert' te zijn op mogelijke rellen. De politie houdt continu de sociale media in de gaten om mogelijke rellen in de kiem te kunnen smoren of om de inzet van agenten daarop aan te passen.

Gisteravond was het een tijdje onrustig in Vlissingen. Enkele tientallen mensen kwamen toen samen op het Stadhuisplein. Daarbij werden twee mannen aangehouden. Een uur na de start van de samenkomst, was het daar weer rustig op straat.

Lees ook: