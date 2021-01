Goedemorgen! Prikken, prikkelbaar en snelrecht

De eerste narcissen van het jaar laten zich al zien (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Na het ziekenhuispersoneel dat nodig is voor de acute zorg aan coronapatiënten en de medewerkers in de verzorgingshuizen, zijn vandaag de eerste verpleeghuisbewoners aan de beurt om hun vaccinatie te halen. De eerste prikken worden in Hulst en Zierikzee uitgedeeld. Het gaat om 400 bewoners.

Over prikken gesproken, maar dan net wat anders. Ben jij door al het thuiswerken en het thuisonderwijs ook wat prikkelbaarder en ontstaat er daardoor wel eens bonje in je bubbel, of juist niet? Hoe het ook zit, we zouden het leuk vinden als je hierover onze enquête zou willen invullen. We willen graag weten hoe jullie thuis omgaan met conflicten of juist voorkomen dat die ontstaan. Meer informatie over de enquête vind je hier:

De politie is ook aanwezig in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Om 14.00 uur vanmiddag worden de vier Goesenaren voorgeleid die maandag zijn aangehouden. Zij zouden online opruiende teksten hebben geplaatst en verspreid. In die berichten werd opgeroepen te komen rellen. Politie en justitie nemen de zaak hoog op en laten hen voor de snelrechter in Middelburg verschijnen. De mannen riskeren een zware straf. Want voor het oproepen tot ordeverstoring kan je een strafblad krijgen, wat dan weer gevolgen kan hebben voor eventuele toekomstige droombanen.

Aanscherping reizen België

En vanaf vandaag zijn alle niet-essentiële reizen in België verboden. Met de strengere regels willen de zuiderburen voorkomen dat het virus zich verder verspreid en de import van eventuele coronavarianten afremmen of voorkomen. Mensen die op pad zijn in België moeten een zogenoemde 'verklaring op eer' op zak hebben. Politie controleert hierop en kan boetes uitdelen. Wat de gevolgen voor het grensverkeer zijn en hoe je zo'n verklaring krijgt, lees je in dit bericht.

Burgemeester Marleen Sijbers van Tholen (foto: Gemeente Tholen)

En als je jezelf tussen 12.30 en 13.00 uur vanmiddag een pauze gunt van al dat werken, dan hebben wij nog wel een luistertip voor je. In het radioprogramma de Zeeuwse Kamer stelt de kersverse burgemeester van Tholen, Marleen Sijbers, zich voor. En omdat ze al tweeënhalve maand de Thoolse ambtsketting draagt, willen wij wel eens van haar weten hoe het haar bevalt.

Mooie wolken boven de Philipsdam (foto: Abra van Vossen, Tholen)

Het weer.

Vanochtend is het overwegend bewolkt en plaatselijk valt wat regen of motregen, maar de zon breekt in de loop van de dag ook af en toe door. En het is vanmiddag en vanavond op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit zuidwest tot west wordt het vanmiddag 7 graden.