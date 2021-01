Zeeland heeft minste buurtapp-gebruikers van Nederland

(foto: Pixabay)

Van de Zeeuwen die wél een buurtapp gebruiken, ervaart lang niet iedereen dit als een succes. Zo ergert 31 procent van de Zeeuwse gebruikers zich weleens aan berichten van de buren. Toch is er daarmee in Zeeland minder ergernis dan in de rest van het land: 40 procent van de Nederlanders raakt weleens geïrriteerd na berichten in de buurtapp.

Burenruzie na berichten

In sommige Zeeuwse buurtapps loopt het berichtenverkeer zo uit de hand dat er ruzies ontstaan: 23 procent van de Zeeuwen die een buurtapp gebruikt ziet weleens dat berichten in de appgroep de oorzaak zijn van een burenruzie.

VPNGids.nl heeft ook onderzoek gedaan naar het aantal buurtpreventiegroepen in Nederland. Die groepen zijn er alleen op gericht om elkaar snel op de hoogte te brengen van alarmerende situaties zoals inbraak, vernielingen of een verdacht persoon in de buurt. Daar blijken Zeeuwen in vergelijking tot de rest van Nederland wel voor te porren. In Zeeland zijn meer dan zeven buurtpreventiegroepen per 10.000 inwoners, het hoogste aantal van heel Nederland. In Groningen zijn naar verhouding het minst aantal buurtpreventiegroepen: nog geen drie per 10.000 inwoners.