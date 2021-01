Gemeentebelastingen: hier gaan ze omhoog

(foto: Bicanski)

Per inwoner moest er in Veere vorig jaar 1.169 euro worden opgehaald. Dit jaar heeft de gemeente 1.390 euro gemiddeld nodig. In het geval van Veere wordt een deel van die rekening bij de toeristen neergelegd: die moeten meer toeristenbelasting gaan betalen en meer parkeergeld.

Middelburg

Binnenkort valt overal de gemeentelijke belastingaanslag bij iedereen op de deurmat. Ook de Middelburgers zullen dan schrikken. Daar gaat het totaalbedrag dat ze straks verschuldigd zijn aan het stadhuis in één jaar omhoog van 720 euro naar 808 euro, dus met 12,2 procent.

Noord-Beveland is niet bepaald goedkoop maar slaagt er daarentegen wel in te bezuinigen: vorig jaar 1088 euro, nu 1073 euro, dus 1,4 procent omlaag. De gemiddelde Terneuzenaar betaalde vorig jaar 671 euro en daar komt dit jaar slechts één euro bij.

Het kaartje geeft de procentuele verhoging/verlaging weer. Ga met de muis over de gemeenten voor de gemiddelde bedragen per inwoner. Dan zie je dat Veere ook vorig jaar al de duurste van de provincie was. Nu weer. Schouwen-Duiveland en Sluis komen op een gedeelde tweede plaats, gevolgd door Noord-Beveland. De goedkoopste gemeente van Zeeland is Tholen.

Onroerendezaakbelasting

Als het gaat om de onroerendezaakbelasting voor zover het woningen betreft is Noord-Beveland de duurste van Zeeland, maar Middelburg is de grootste stijger.

Vegen en vuilnis

De gemeente Veere schuift niet alles op de toeristen af. De reinigingsrechten en de afvalstoffenheffing (vegen en vuilnis) zijn dit jaar in Veere het hoogste van heel Zeeland. Dat komt omdat ze in Veere het hardst zijn gestegen: 11,9 procent.

Riolering

Voor de riolering moet de burger ook betalen. Op Schouwen wordt dit jaar het meeste betaald (204 euro gemiddeld per inwoner) maar in Veere gaat de stijging het hardst, 17,3 procent. De Veerenaar betaalt dit jaar daarom 115 euro.

Melkkoe met zonnebril

De toeristenbelasting wordt ook de melkkoe met een zonnebril genoemd. De vier gemeenten langs de Zeeuwse kust vragen het meeste toeristenbelasting, omgerekend naar inwonertal. Veere het meest: 387 euro.

Maar de grootste percentuele stijging wordt dit jaar in Terneuzen gevonden. Het tarief gaat daar met 100 procent omhoog, naar omgerekend acht euro per inwoner. Nog steeds één van de laagste in Zeeland.

Eentonig

Het wordt eentonig. Veere haalt ook, omgerekend naar inwonertal, het meeste geld op bij de parkeerautomaten en met parkeervergunningen, namelijk 272 euro dit jaar. Ook de verhoging is het grootst van de provincie: 52 procent.