Eerste prik tegen corona voor verpleeghuisbewoner

Bewoners van verpleeghuislocaties in Zierikzee en Hulst krijgen prik tegen corona (foto: Omroep Zeeland)

De Blaauwe Hoeve in Hulst is een van de dertien locaties van ZorgSaam waar zo'n 350 bewoners vandaag en morgen worden gevaccineerd. ZorgSaam was er vroeg bij. Het ziekenhuis begon in december al met het verzamelen van toestemmingsverklaringen van familie en verzorgers van de cliënten die niet wilsbekwaam zijn.

'Onveilige situaties'

Alleen bewoners die vallen onder de medische behandeling van de specialist ouderengeneeskunde krijgen een prik. Bewoners die er zelfstandig huren met zorg, komen pas later aan de beurt. Eerder al uitten de zorginstellingen hierover hun frustratie richting minister Hugo de Jonge, omdat dit tot onveilige en onpraktische situaties in de tehuizen zou leiden, omdat de twee groepen vaak onder een dak wonen.

Ook in De Wieken in Zierikzee, van Eilandzorg op Schouwen-Duiveland, krijgen bewoners vandaag een prik. Hier krijgen wel alle bewoners de inenting. Daarover zijn afspraken gemaakt met de huisartsen in de buurt

De overige zorgcentra in Zeeland zullen naar verwachting in februari hun bewoners gaan inenten, het is nog niet helemaal duidelijk wanneer dat precies zal zijn.

Lees ook: