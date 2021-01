Waarom er de komende tijd vaker bruinvissen aan kunnen spoelen op het strand

Bruinvis aangespoeld in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

"Het is voor ons als stichting bijna te voorspellen wanneer er bruinvissen aanspoelen", vertelt de woordvoerder van SOS Dolfijn als we haar vragen naar de stranding in Vlissingen. Afgelopen week spoelden ook bruinvissen aan op het strand van Vlieland en Noordwijk.

Strandingsseizoen

Allereerst heeft het hoge aantal strandingen te maken met -zoals SOS Dolfijn het noemt- het strandingsseizoen, dat loopt van januari tot en met april. Door de combinatie van een aantal factoren weet de stichting precies wanneer er een grotere kans is dat bruinvissen aanspoelen. SOS Dolfijn heeft dan ook vaak al het vermoeden waar dat kan gebeuren.

Van den Berg legt uit dat tijdens dit seizoen de dieren dichter langs de Nederlandse kust zwemmen. Als er een harde wind staat, windkracht 6 bijvoorbeeld, komen de verzwakte of zieke zeezoogdieren nog dichter aan de kust terecht en kunnen niet meer op eigen kracht terug naar zee.

De aangespoelde bruinvis in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

"Bij een noordwestenwind spoelen de bruinvissen dan vaker aan op de Waddeneilanden, bij een zuidwestenwind stranden de dieren sneller aan de Zeeuwse kust", vertelt Van den Berg. Eén ding is voor haar duidelijk: "Als een walvisachtige dicht bij de kust komt is er altijd iets aan de hand. Het kan ook een bewuste actie zijn, omdat het dan makkelijker is om naar lucht te happen", legt de woordvoerder uit.

Van Vlissingen naar Utrecht

De woordvoerder vermoedt dat de bruinvis vanochtend in Vlissingen levend op het strand is aangespoeld en daarna is overleden. De ogen van het dier waren bij de vondst nog redelijk helder en het lichaam was nog niet in staat van ontbinding. Als de stichting het vermoeden heeft dat een bruinvis levend is aangespoeld, wordt het dier naar de universiteit van Utrecht gebracht. "Daar wordt sectie gedaan en onder andere gekeken of het dier vermagerd is en ziek is. Ook de organen worden heel goed bekeken. De onderzoeken worden jaarlijks gerapporteerd; er wordt gekeken of er een trend is en of er sprake is van menselijk handelen."

Grote kans op aangespoelde bruinviskalfjes

Als het strandingsseizoen voorbij is, kan de stichting niet rustig achterover leunen. In de zomer is er weer een grotere kans dat bruinviskalfjes aanspoelen. Dat gebeurde in juni in Vlissingen, toen badgasten zich ontfermden over een aangespoeld kalfje. Hulpverleners hebben toen het kalfje weer terug in zee gezet in de hoop dat het de moeder weer zou vinden.

Als bruinvissen bij vondst nog in leven zijn, hoopt SOS Dolfijn altijd dat de dieren op eigen kracht kunnen herstellen en de weg naar zee weten te vinden. De stichting heeft namelijk nog geen opvanglocatie waar de zeezoogdieren aan kunnen sterken. "Vroeger hadden we een opvanggebouw van Dolfinarium. Dat was een samenwerking, maar na negatieve publiciteit zijn we verhuisd naar Anna Paulowna in Noord-Holland", vertelt Van den Berg. SOS Dolfijn merkte dat er minder geld binnenkwam uit fondsenwerving, omdat sommigen dachten dat de stichting onderdeel was van het Dolfinarium.

In het nieuwe centrum wordt gewerkt aan een opvanglocatie, waar levende dieren naartoe gebracht kunnen worden.