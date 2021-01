Regionaal trainingscentrum moet Zeeuws olympisch kampioen windsurfen opleveren

Bij het centrum beoefenen veel watersporters hun favoriete sport, zoals windsurfen. "Met name de nieuwe olympische klasse IQ-FOIL is in opkomst", zegt Rick Jendrusch uit Scharendijke.

Jendrusch is initiatiefnemer. "We hebben hier in Zeeland helaas nog geen trainingscentrum voor de jeugd, terwijl we hier zoveel water en surfers hebben. Je kan van hier tot Bruinisse foilen."

Zeeuwse olympisch kampioen

Er is één nationaal topsportcentrum voor het zeilen in Scheveningen. Daarnaast is er speciaal voor het windsurfen nog één regionaal trainingscentrum in Almere. "We willen graag de tweede trainingscentrum zijn zodat je er eentje in het noorden en eentje in het zuiden hebt. We hopen dat we ooit een Zeeuwse olympisch kampioen kunnen maken."

Zeil- en Surfcentrum Brouwerdam wil een regionaal trainingscentrum aan het Grevelingenmeer voor windsurfers (foto: Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam)

Watersport hoort bij een van de drie kernsporten in de provincie Zeeland. Daarom is gedeputeerde Jo-Annes de Bat enthousiast over het initiatief. Hij wil meedenken. "We willen de talenten die we hebben, een podium geven. Dat begint met helpen om te kunnen trainen."

Volgens Jendrusch is er in Zeeland genoeg talent. "Absoluut!", zegt hij stellig. "Er zijn genoeg jongeren uit de regio die kans maken om goed te kunnen trainen en zich te bewijzen in de toekomst."

Nog geen groen licht

Toch staat het licht nog niet op groen. "We hebben van het idee gehoord en we willen meedenken, maar over bedragen is nog niet gesproken", zegt De Bat. Ook moet er nog overleg volgen met het watersportverbond.

Jendrusch hoopt dit voorjaar meer duidelijkheid te hebben zodat gestart kan worden met centrale trainingen.