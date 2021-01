'Een gemeente in lockdown leren kennen is niet effectief'

Burgemeester Marleen Sijbers van Tholen (foto: Gemeente Tholen)

Sijbers is van plan om de kennismaking met inwoners van de gemeente Tholen later alsnog te doen. "Zodra we terug kunnen naar het oude normaal, ga ik fysiek kennismaken. Dat moment komt er wel. Voor nu moet de aandacht uitgaan naar zieke inwoners in de gemeente."

Marleen Sijbers is in 1965 geboren in het Libmurgse Venray. Ze was een kleine tien jaar burgemeester van de gemeente Sint-Anthonis, in Noord-Brabant. Daar stapte ze op na een conflict. Sijbers is lid van de VVD.

Zeeuwse Kamer met Marleen Sijbers