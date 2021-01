Goesenaren gevangenis in voor delen oproep tot rellen

De 20-jarige verdachte kreeg de hoogste straf: dertig dagen celstraf, waarvan veertien dagen voorwaardelijk, de 18-jarige werd veroordeeld tot twee weken celstraf, waarvan twaalf dagen onvoorwaardelijk. De twee 19-jarigen kregen drie weken celstraf, waarvan twee weken voorwaardelijk. Alle verdachten krijgen daarnaast zestig uren werkstraf.

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

De politie kwam de mannen op het spoor na tips van mensen die de oproep hadden gezien op social media. De oproep werd geplaatst nadat er in andere Nederlandse steden rellen uitbraken uit protest tegen de avondklok die dit weekend inging. In de oproep om te gaan rellen in Goes-Noord, werd gezegd om 'herres' te gaan maken. Dat is straattaal voor iets kapot maken of chaos te creëren. Ook vroegen ze om vuurwerk en brandbommen mee te nemen. Een wijkagent werd getipt door een moeder die het bericht op de telefoon van haar dochter had gezien.

Een screenshot van de oproep (foto: Social Media)

De vier verdachten verschenen verspreid voor de rechtbank. Eerst was het de beurt aan de twee 19-jarige verdachten. Een verdachte gaf aan een oproep tot rellen te hebben gekregen via het social mediakanaal Snapchat. Hij heeft het doorgestuurd naar vrienden. Een andere verdachte zag het allemaal meer als grapje. Hij heeft het bericht naar 160 vrienden op Snapchat doorgestuurd. "Maar ik heb het bericht niet gemaakt", benadrukte hij.

Week cel voor 19-jarigen

De officier van justitie zegt dat het niet te bewijzen is dat de mannen het bericht hebben gemaakt. "Maar het doorsturen moet zwaar worden bestraft." De politierechter veroordeelde het duo tot drie weken gevangenis, waarvan twee weken voorwaardelijk. Ook krijgen de verdachte een werkstraf van zestig uur. De rechter heeft persoonlijke omstandigheden mee laten wegen. Het duo heeft een vaste baan en geen grote problemen in het verleden gehad. "Jullie hadden maanden celstraf kunnen krijgen wanneer er daadwerkelijk ook rellen waren geweest", zei de rechter.

Een halfuur later stonden de 18-jarige en 20-jarige verdachten voor de rechter. Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat de 20-jarige een strafblad heeft, de 18-jarige niet. Beide mannen zeggen ook het bericht alleen door te hebben gestuurd. Niet om te rellen, maar om duidelijk te maken dat zij tegen de avondklok zijn.

Dit duo kreeg een hogere straf: voor de 20-jarige dertig dagen celstraf, waarvan veertien voorwaardelijk en voor de 18-jarige twee weken celstraf, waarvan twaalf dagen onvoorwaardelijk. Ook deze verdachten kregen een werkstraf van zestig uur. De officier eiste voor de 20-jarige een hogere straf, omdat hij anderen zou hebben aangespoord het bericht te verspreiden.

Oproep in Middelburg

Ook gisteren werd opgeroepen om te rellen in Zeeland, dit keer in Middelburg. Burgemeester Bergmann vaardigde een noodbevel uit, waardoor bezoekers konden worden weggestuurd. Winkeliers hadden uit voorzorg ruiten en etalages dichtgetimmerd. Tot rellen kwam het uiteindelijk niet en voor de oproep is nog niemand aangehouden.

Oproep voor Middelburg (foto: Screenshot oproep)

Om rellen te voorkomen houdt de politie continu sociale media in de gaten. Als het kan arresteert de politie de verspreiders van de berichten, als signaal naar anderen toe en om te voorkomen dat er daadwerkelijk rellen uitbreken.

Snelrecht

Vanwege de uit de hand gelopen rellen van de afgelopen dagen en de maatschappelijke onrust heeft het Openbaar Ministerie besloten het snelrecht toe te passen op de onruststokers. Dit moet een afschrikkende werking hebben.

Vorig jaar was de eerste snelrechtzaak in Zeeland. Op 1 juli stond een arbeidsmigrant uit Wolphaartsdijk terecht voor een doodsbedreiging. De man werd uiteindelijk vrijgesproken en onmiddellijk vrijgelaten.