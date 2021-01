De Wieken gaf vandaag álle bewoners die wilden het coronavaccin

Gerrit Duffener (84) kreeg ook een prik (foto: Omroep Zeeland)

In deze locatie van Eilandzorg raakten in oktober nog tientallen medewerkers en bewoners besmet. Na een coronavrije periode werd het centrum aan het einde van het jaar weer getroffen door een corona-uitbraak. Enkele bewoners overleden aan het coronavirus. Vandaag was daarom een heuglijke dag. Directeur Marieke de Jong : "Een uitgelaten stemming heerst er, alsof er een feestje is."

Gerrit Duffener (84) kreeg ook een prik. "Ben blij dat het nu gebeurt. We wachten al zo lang." Hij hoopt dat het een eerste stap is naar een straks veiliger omgeving.

Behalve in Zierikzee waren er vandaag ook vaccinaties bij verpleeghuisbewoners van ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen. De overige Zeeuwse verpleeghuizen beginnen naar verwachting begin februari met het vaccineren van de bewoners.

'Honderd procent nu ingeënt'



Behalve de cliënten die in de verpleeghuisafdelingen wonen en onder behandeling zijn van de instellingsarts konden vandaag ook bewoners die nog een eigen huisarts hebben ingeënt worden. En ook de cliënten die zelfstandig wonen in het centrum, maar zorg huren, kregen vandaag een vaccinatie.

De Wieken in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Aanvankelijk zouden de cliënten met een eigen huisarts pas later in het jaar gevaccineerd worden. Maar bij de inkoop van het vaccin bleek dat er voldoende over bleef om deze mensen nu alvast mee te nemen in de prikronde en dat mocht van het RIVM. Dat heeft zo zijn voordelen. Want deze twee groepen komen elkaar vaak tegen. "En het goeie nieuws is dat we hierdoor honderd procent van de bewoners hebben kunnen vaccineren", zegt De Jong.