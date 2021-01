Daan Klomp aan de slag in Canadese Premier League

Daan Klomp in het shirt van Helmond Sport (foto: Orange Pictures)

Klomp (22) speelde in de jeugd bij Bevelanders in Kamperland en de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ). Daarna vertrok hij naar NAC Breda, waar hij in 2017 een driejarig contract tekende. De club leende hem vervolgens uit aan TOP Oss en Helmond Sport.

In totaal speelde Klomp 24 duels voor TOP Oss en Helmond Sport in de Keuken Kampioen Divisie en negen wedstrijden in de Eredivisie voor NAC Breda.

Een echte doorbraak bleef uit waardoor NAC Breda besloot het contract van de verdediger niet te verlengen. Sinds de zomer van 2020 is hij zonder club. Klomp speelde nog wel oefenwedstrijden met het Team VVCS, dat uit profvoetballers zonder contract staat.

Klomp kon ook aan de slag bij derdedivisionist GOES, maar hij bleef hopen op een contract bij een profclub. "Voorlopig ligt mijn ambitie nog bij een profclub en niet bij een amateurvereniging", liet hij afgelopen zomer nog weten.

Visum

Nu gaat Klomp aan de slag bij FC Cavalry, de koploper in de Premier League van Canada. De club, die in 2018 is opgericht, komt uit Foothills County, dat net onder Calgary ligt. De voorbereiding op de tweede seizoenshelft begint op 1 maart. Het is nog onduidelijk wanneer Klomp naar Canada vertrekt. Hij is in afwachting van goedkeuring van zijn visum.

