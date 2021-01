'Opknappen Zanddijk en poldertracé zijn even duur'

De huidige Zanddijk tussen Yerseke en de A58 (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de herberekeningen van Van de Linde zou het opknappen van de Zanddijk uitkomen op 70,5 miljoen. Dat is ruim 11 miljoen euro méér dan de raming van het provinciebestuur, dat eind vorig jaar besloot de Zanddijk aan te passen. Het verschil in beide berekeningen zou komen omdat nog niet alle kosten van de opknapbeurt zouden zijn meegenomen. Het gaat dan onder meer om de kosten van jarenlange wegomleidingen en het aanleggen van alternatieve routes. Ook zal de provincie onder meer extra geld kwijt zijn aan grondaankopen, denkt Van de Linde

Klein verschil

Al eerder had Van de Linde gesteld dat de berekeningen van de provincie voor een nieuwe weg door de polder tussen de A58 en Yerseke (het poldertracé) onnauwkeurig waren. Hij kwam toen uit op een bedrag van 72,5 miljoen euro. Daardoor zou het verschil tussen de Zanddijk en een nieuwe weg door de polder maar twee miljoen euro zijn.

Oud-burgemeester Ton Verbree van Reimerswaal, woordvoerder van de Overleggroep Ontsluiting Kruiningen/Yerseke, schrijft in de brief bij de cijfers: "Volgens ons is het moment van de besluitvorming te heroverwegen nu aangebroken.. (...) Als verdere ellende de bewoners van de Zanddijk en omstreken bespaard kan blijven, is dat niet uit te drukken in geld." Verbree doelt op de jarenlange werkzaamheden die nodig zijn om de Zanddijk aan te passen.

'Goed dat de omgeving meedenkt'

In een eerste reactie reageert de provincie positief op het toesturen van de cijfers. "Goed dat de omgeving meedenkt. We bekijken en vergelijken uiteraard de berekening met onze berekening tot dusver", staat in een schriftelijke verklaring. "We zijn zelf ook nog een precieze berekening aan het maken in aanloop naar het definitieve tracé-ontwerp. Mogelijk gebruiken we de berekening voor onze raming voor het definitieve ontwerp. Maar het is nog te vroeg om daarover iets te kunnen zeggen."

Veel bewoners en bedrijven willen een nieuwe weg door de polder in plaats van een verbrede Zanddijk (foto: Omroep Zeeland)

Een nieuwe tracé voor de Zanddijk houdt de gemoederen in de gemeente Reimerswaal al ruim tien jaar bezig. De nieuwe weg is belangrijk voor de aansluiting van het dorp Yerseke op de A58, maar ook voor bedrijfsterreinen in Yerseke en Kruiningen. Aanwonenden van de Zanddijk hebben een voorkeur voor het poldertracé. Door verbetering en verbreding van de Zanddijk zou een aantal woningen moeten verdwijnen.

Te duur

De provincie koos voor het opknappen van de huidige Zanddijk omdat een poldertracé te duur zou zijn. Het opknappen van de Zanddijk kost volgens de provincie 59,1 miljoen; een nieuwe weg door de polder 73 miljoen. Op basis van deze cijfers besloten Provinciale Staten in november tot het renoveren van de Zanddijk.

Van de Linde rekende op verzoek van de Overleggroep Ontsluiting Kruiningen/Yerseke het project nog eens minitieus na. In de Overleggroep zijn verschillende ondernemers- en bewonersgroepen verzameld. Van de Linde is met pensioen maar rekende in dienst van de provincie Zeeland mee aan veel grote projecten zoals de Oosterscheldekering, de Westerscheldetunnel en recenter aan de Sluiskiltunnel.

Bijeenkomst vrijdag

Bronnen uit Provinciale Staten en de gemeenteraad van Reimerswaal melden dat er vrijdag op bestuurlijk niveau opnieuw wordt gesproken over de kwestie Zanddijk. Aan tafel zouden dan zitten de provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen en de gemeente Reimerswaal. Het is niet bekend of zij dan ook al de nieuwe berekeningen van de Overleggroep Ontsluiting Kruiningen/Yerseke bespreken.

Lees ook: