Eerste vaccinaties mensen met een beperking: 'Nu hopen dat we binnenkort weer alles mogen'

De vaccins liggen klaar voor de cliënten van tragel in Sint Jansteen (foto: Omroep Zeeland)

"We konden van alles voorbereiden, maar toen de vaccins dan bijna geleverd werden, zie je toch dat plannen nog veranderen. En dat we op het laatste moment nog heel veel moesten regelen", zegt Katrien Kerckhaert van de medische dienst van Tragel.

De cliënten van de gehandicaptenorganisatie hebben het zwaar gehad de afgelopen maanden. Vooral het feit dat de dagbesteding dicht ging, was zwaar voor de cliënten. De bewoners in Sint Jansteen konden dan ook niet wachten tot zij ingeënt zouden worden. "Ze vinden het superspannend, maar ze hopen op deze manier wel een stukje vrijheid terug te krijgen", zegt Jolein Polfliet, begeleidster in Sint Jansteen.

De hoop van zowel bewoners als personeel is dat er voor de gevaccineerde cliënten weer wat meer mogelijk is. Polfliet: "We hopen door het vaccin dat we toch weer wat terug naar normaal kunnen."

Björn ontvangt zijn vaccinatie (foto: Omroep Zeeland)

Een van de eerste bewoners die de spuit in zijn arm kreeg, was Björn. Een grote vent die toch wel wat gespannen was voor de vaccinatie. "Ik heb nogal angst voor naalden, dus dat was even schrikken", legt hij uit. Toch was hij maar wat blij toen de spuit erin zat: "Nu hopen dat we binnenkort weer alles mogen en dat we het normale leven weer een beetje terugkrijgen."

Wanneer worden alle mensen met een beperking in Zeeland gevaccineerd? Bij Tragel krijgen nu de cliënten die onder de instellingsarts vallen een vaccinatie met het Pfizervaccin. Cliënten die onder de eigen huisarts vallen moeten nog wachten. Bij gehandicaptenorganisaties Gors en 's Heeren Loo vallen alle cliënten onder hun eigen huisarts. Er is een vaccinatieplan opgesteld in samenwerking met de Zeeuwse Huisartsencoöperatie. Deze cliënten krijgen het vaccin van Moderna. Verwachting half februari Het wachten is nu op de levering van vaccins aan huisartsen. Daar wordt reikhalzend naar uitgekeken. De zorgorganisatie hopen op de levering van vaccins half februari. Dan kan de vaccinatie van cliënten van start gaan. Zuidwester 4 februari Alle 900 cliënten van Zuidwester worden begin februari gevaccineerd. Zij vallen onder de instellingsarts en krijgen het Pfizervaccin. De 130 cliënten in Zeeland zijn 4 februari aan de beurt. De meest kwetsbare cliënten op woonlocatie Rommelswalerstraat worden thuis gevaccineerd. De andere cliënten in een vaccinatiestraat op een andere zorglocatie van Zuidwester. De zorgorganisaties hebben van vrijwel alle cliënten inmiddels een toestemmingsverklaring binnen.

In totaal moet Tragel zo'n vierhonderd mensen vaccineren. Dat doet de organisatie in vier dagen. Veel werk dus, en dan te bedenken dat over drie weken iedereen ook nog zijn tweede prik moet krijgen. "Maar dan hebben we de vuurdoop al gehad", zegt Kerckhaert. Björn deelt, ondanks zijn angst voor naalden, haar enthousiasme: "Dat komt goed."

Alleen vaccinatie met toestemming

Alle mensen met een beperking worden alleen gevaccineerd wanneer zijzelf of hun familie daarvoor toestemming geven. Niemand wordt zonder instemming gevaccineerd.

