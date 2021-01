Wie zijn toch die mannen die bij nacht en ontij de weg op gaan om te strooien?

Gemiddeld gaan de strooiers tussen de 25 en dertig keer op pad in de winter. Daarbij wordt zo'n 10.000 ton strooizout gebruikt. Het werk wordt uitgevoerd door aannemers, veelal boeren, hoveniers en vrachtwagenchauffeurs. Ze gebruiken hun eigen vrachtwagen of tractor.

Als klein mannetje al mee

Jeffrey Brouwer is één van hen. Hij is werkzaam in het grond-, straat-, en sloopwerk en rijdt sinds zijn achttiende al op een vrachtwagen. "Ik doe het nu voor het derde seizoen. Als klein mannetje ging ik vaak mee met m'n vader en het is leuk om nu zelf achter het stuur te zitten."

Zijn bijbaan in de winter geeft Jeffrey veel voldoening. "Ik vind het sowieso heerlijk om op de vrachtauto te rijden. Lekker in het donker, in je eentje op de weg. En je bent natuurlijk bezig om te zorgen dat mensen veilig naar hun werk kunnen de volgende ochtend."

Jeffrey ging als kleine jongen al mee om te strooien met zijn vader (foto: Familie Brouwer)

Om te bepalen waar en wanneer gestrooid moet worden, maken de gladheidscoördinatoren gebruik van een meldsysteem dat ongeveer dertig meetpunten heeft in Zeeland. Die meetpunten geven onder meer door wat de temperatuur van het wegdek is en hoe hoog de luchtvochtigheid is. Deze informatie wordt gecombineerd met het advies van een meteoroloog.

Jeffrey weet van te voren niet wanneer hij moet gaan strooien. "Als ik word gebeld, moet ik meteen mijn bed uit. Dan rijd ik naar het steunpunt in Serooskerke (Walcheren), laad de wagen vol en ga op pad. Nadien moet ik alles weer schoonspuiten. Daar ben ik zo'n drie uur zoet mee."

Gelijk door naar het werk

Voor Jeffrey is het geen probleem om midden in de nacht uit bed gebeld te worden. "Het is vaak tussen elf uur 's avonds en zes uur 's morgens. Het kan gebeuren dat ik om zeven uur 's morgens klaar ben met strooien en dan gelijk door naar mijn werk moet. Ik heb daar niet zo'n last van."

Zeeuwse strooiweetjes:



Er is 20.000 ton zout in voorraad. Er zijn meer dan 150 strooimachines. Zeeland kent dertien steunpunten voor zout en materieel. Per inzet zijn 200 mensen in de weer. Het kost drie uur per persoon om een route te bestrooien. In totaal wordt 2.900 kilometer aan wegen bestrooid.

De wegbeheerders Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland werken nauw samen. Zo kopen ze samen zout in en houdt de ene wegbeheerder niet plotseling op met strooien op de weg van de ander.

Minder strenge winters

Dat de winters steeds minder streng worden, vindt Jeffrey wel jammer. "Voor mij kan het niet vaak genoeg sneeuwen en vriezen. Ik rijd wel!"