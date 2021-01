Marie Paule wordt verrast door nachtelijke afkondiging lockdown

Marie Paule leert nieuwe medewerkers dat ze alle glazen even vol moeten schenken (foto: Marie Paule Herman)

Als we Marie Paule mogen geloven is het nooit saai in Hongkong. "Er gebeurt iedere dag weer wel iets anders." Maar de lockdown die in de nacht van vrijdag naar zaterdag werd afgekondigd voor een deel van de stad, vindt ook zij bijzonder. "De mensen gingen vrijdagavond gewoon naar bed en toen ze wakker werden, konden ze niet weg omdat ze eerst getest moesten worden.

In totaal ging het om zo'n 10.000 inwoners verdeeld over 200 gebouwen. "In dit deel van de stad waren ineens veel coronagevallen. Ik denk dat ze deze keer goed hebben gereageerd. Op een gegeven moment moet je het op een of andere manier aanpakken. Ik denk dat we dit meer gaan zien in de toekomst."

Marie-Paule Herman komt uit Axel. Sinds ruim zeven jaar woont en werkt ze in de miljoenenstad Hongkong. Daar maakt ze voor de restaurantketen waarvoor ze werk wijnprogramma's. Maar ook laat ze zich zien tussen de gasten, vooral om wijnadviezen te geven.

Het besluit bezorgde Marie Paule overigens wel de nodige kopzorgen en extra werk, want veel mensen uit het barteam voor het nieuw te open restaurant wonen in de wijk die op slot ging. "Ik heb nu zelf een hele dag cocktails staan maken en 's avonds terug naar het hotel om daar te werken."

De opening van het nieuwe restaurant staat gepland voor 8 februari. Nog een kleine twee weken te gaan nog en volgens Marie Paule moet er best nog veel gebeuren. En dan doelt ze vooral op de nodige papieren rompslomp. "We krijgen nog allerlei controles en hebben certificaten nodig, maar het komt goed ... denk ik."

Marie Paule Herman over de plotselinge lockdown voor een deel van Hongkong