GGD vermoedt opmars Britse variant in Zeeland

Koop benadrukt dat dit geen waterdichte verklaring is, maar dat de verspreidingssnelheid van de Britse variant niet te onderschatten is. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) meldt dat bij ongeveer dertig procent van de besmettingen het om de Britse variant gaat. "Dit is landelijk, maar ik kan mij goed voorstellen dat dit ook in Zeeland aan de hand is", vertelt Koop. Een week geleden ging het bij tien procent van de besmettingen om de Britse variant.

Bij de GGD zijn nog geen besmetting bekend met de Zuid-Afrikaanse of Braziliaanse variant. Dit betekent niet dat deze varianten niet in Zeeland zijn, ze zijn tot op heden nog niet waargenomen. "Dat is een kwestie van tijd", aldus Koop. "Zodra het bekend is dat deze varianten in Zeeland geconstateerd worden, gaat de GGD daar uiteraard mee aan de slag.

Ouders en kinderen

Wat opvalt is dat de leeftijdscategorie 19 tot 29 jaar de meeste besmettingen heeft. De universiteiten, hoge scholen en mbo instellingen zijn gesloten waardoor er geen clusters meer op school zijn. "Wat een verklaring kan zijn dat in de leeftijdscategorie 19 tot 29 jarigen toch veel besmettingen plaatsvinden, is dat er toch nog veel onderling contact is, buiten school om", aldus Koop

Een andere groep waar veel besmetting zijn is de leeftijdscategorie 50 tot 59 jarigen. "Dit kan komen omdat veel mensen van deze leeftijd kinderen hebben uit de leeftijdscategorie 19 tot 29 jaar", zegt Koop. De jong volwassenen besmetten dus hun ouders, maar andersom kan ook.

