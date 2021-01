Woontorens op terrein voormalig Ter Schorre in Terneuzen mogen gebouwd

(foto: Omroep Zeeland)

Het plan dat toen werd afgekeurd is aangepast. Het plan voorziet nu in drie woontorens met 192 appartementen en een parkeergarage in twee lagen. Twee bewoners van het zorgcomplex dat al gebouwd is op het terrein vrezen dat de woontorens windgevaar en windhinder veroorzaken en de natuur in de omgeving aantasten. Ook zijn ze bang voor parkeer- en verkeersproblemen.

'Gevolgen voor omgeving goed onderzocht'

Volgens de Raad van State heeft de gemeente haar huiswerk goed gedaan. De milieu-effecten, de gevolgen voor de omgeving, zijn voldoende onderzocht en dat is ook het geval met de mogelijkheid voor windgevaar- en hinder. Daarnaast zijn er volgens de raad voldoende parkeerplaatsen in de parkeergarages, zodat de bewoners van het zorgcomplex geen last hebben van auto's. Verder wijst ze er in de uitspraak op dat er slechts sprake is van een geringe verkeerstoename, zodat de bouw van de woontorens weinig negatieve gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van het zorgcomplex.

Met de uitspraak komt een einde aan een jarenlange juridische strijd. Na de voor de gemeente en aannemer negatieve uitspraak in 2018 zei wethouder Frank van Hulle nog te verwachten dat de bouw binnen een jaar zou kunnen beginnen.

