Samenwerking moet onnodig opgebroken straten voorkomen

Onnodig opgebroken straten moeten met de samenwerking voorkomen worden (foto: Omroep Zeeland)

In de overeenkomst die vandaag ondertekend werd door alle partijen, staat dat partijen afspreken "lange-termijnplannen (2-10 jaar vooruit) te delen én hiervoor gezamenlijk één online systeem gebruiken". Voluit heet die overeenkomst Afstemming Zeeuwse Overheden en Nutsbedrijven (AZON).

Plannen afstemmen

Volgens de deelnemende partijen is het uniek dat zestien organisaties provinciebreed een dergelijke overeenkomst sluiten. Het geeft hen de mogelijkheid om lang voor de geplande uitvoerdatum de verschillende projecten op elkaar af te stemmen en te combineren. Dat is nodig omdat de bodemwerkzaamheden toenemen door de energietransitie. "Hierdoor krijgen klanten en omgeving veel vaker te maken met werkzaamheden. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt samenwerking daarom steeds belangrijker", zegt Koen Verbogt, directeur van Enduris.

De werkgebieden van overheden, netbeheerders en het waterschap overlappen elkaar. Door samen te werken in heel Zeeland, willen ze voorkomen dat straten meerdere keren kort achter elkaar opgebroken worden op dezelfde plek. Volgens Marga Vermue, de burgemeester van Sluis die namens alle Zeeuwse gemeenten de overeenkomst ondertekende, is de samenwerking positief voor gemeenten en haar inwoners. "Door nu structureel samen te werken kunnen we eventuele hinder verminderen."

Al 580 plannen in platform

De afgelopen jaren draaide een aantal van de nu deelnemende partijen proef. Nu die proef geslaagd is, wordt het project door de hele provincie uitgerold. Inmiddels staan er in het online platform zo'n 580 plannen of projecten, die worden beoordeeld op combinatiemogelijkheden. Dat vermindert niet alleen de overlast, maar ook de kosten. Zo hoeft onder andere het werkterrein maar één keer te worden opgebouwd en afgebouwd, de weg maar eenmaal te worden afgezet en de straat ook maar één keer opnieuw te worden betegeld.

De eerste projecten waar de partijen samenwerken zijn al in uitvoering. In Scharendijke vervangen zij gezamenlijk de riolering, elektriciteit- en waterleidingen. En in Bruinisse vindt een gemeentelijke herinrichting van het kerkplein plaats, waarbij de nutsbedrijven meteen de elektriciteit- en waterleidingen vervangen. Medio april starten de partijen met een combinatieproject in Rilland en eind dit jaar staan er gezamenlijke werkzaamheden gepland in onder andere Zoutelande en Veere.