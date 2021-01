Goedemorgen! Britse variant, Gedichtendag en Julianabad

De snelteststraat in Geersdijk (foto: Omroep Zeeland)

Carolien Koop, epidemioloog van de GGD Zeeland, maakt zich zorgen over de ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen in Zeeland. Dat zou moeten dalen door de lockdown, maar doet het niet. Ze vreest dat de Britse variant van het coronavirus aan een opmars bezig is in Zeeland. Inmiddels blijkt uit de testen dat landelijk de Britse variant in dertig procent van de positieve testen boven komt drijven. Dat was een week eerder tien procent. Volgens Koop kan dit ook aan de hand zijn in Zeeland.

Gedichtendag

De laatste donderdag in januari is het landelijke Gedichtendag en start de poëzieweek in Nederland en Vlaanderen. Het thema dit jaar is Samen. Wij zetten de drie Zeeuwse stadsdichters van Zeeland in de schijnwerper: Willem de Geus van Hulst, Rogier de Jong van Aardenburg en Raymond van de Ven van Middelburg. Ze bezingen alle drie op hun eigen manier de schoonheid van de stad, maar schuwen ook een kritische noot niet.

En vandaag hoort een 28-jarige man welke straf hij krijgt. De man wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Vlissingen. Het Openbaar Ministerie heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist van vier jaar en een rijontzegging van vijf jaar. De automobilist reed vorig jaar tijdens het inhalen de 42-jarige Inge Caljouw uit Vlissingen aan. Zij overleefde het ongeluk niet.

Voor het Julianabad in Arnemuiden zijn diverse acties gevoerd (foto: Omroep Zeeland)

Het Julianabad in Arnemuiden gaat in mei weer open. Ruim drie jaar geleden zag het daar niet naar uit, want na de zomer van 2017 werd besloten het bad te sluiten. Maar de Stichting Behoud Julianabad wist het tij te keren. Inmiddels zijn er geld, middelen en vrijwilligers genoeg om het bad weer te openen.

Strandpalen op het strand van Biggekerke (foto: Lena Schreijenberg)

Het weer

Het is vanochtend een natte bedoening want er valt geruime tijd regen. Maar het waait nog niet hard en het is ongeveer 6 graden. Later in de ochtend en vanmiddag wordt de wind matig tot krachtig en draait naar het westen. Er vallen vanmiddag nog enkele buien en het wordt zacht: maximum van 8 of 9 graden op Schouwen-Duiveland tot 11 in Zeeuws-Vlaanderen.

Ook vanavond valt er een lokale bui, komende nacht krijgen we opnieuw te maken met een regenfront. En morgen zijn er enkele buien met een paar opklaringen.