Racoon wint Top 40 Award met Het Is Al Laat Toch

Racoon bij de Top 40 Awards gisteravond (foto: ANP)

Van der Weide gaf aan dat hij een jaar geleden niet had gedacht dat het Nederlandse liedje zo'n succes zou worden. "Maar ik had het wel graag gewild, want ik ben apetrots op al die Nederlandse liedjes", zei Van der Weide in zijn bedankspeech. "Het is helemaal klote dat de rest van de liedjes nog niet bij jullie bekend zijn. Maar die komen."

Qmusic Top 40 Awards Sinds Qmusic de Top 40 uitzendt, is het een jaarlijkse traditie geworden om de meest succesvolle artiesten van het afgelopen jaar in het zonnetje te zetten. Dj Domien Verschuuren reikte gisteravond prijzen uit voor Beste Nieuwkomer, Grootste Hit en Beste Artiest. De awards worden toegekend op basis van de prestatie van de artiesten en tracks in de Top 40 over het hele jaar 2020.

Van der Weide bedankte het luisterpubliek en zijn bandleden. "De jongens gingen vierkant achter me staan toen ik Nederlandstalig wilde doen met m'n gekke keutels die ik kan draaien", grapte hij. Het is al laat toch was het tweede Nederlandstalige liedje van Racoon.

De zanger bedankte ook zijn zus Anne. "Zonder haar had ik het nooit gedaan, daar is het mee begonnen." Van der Weide schreef in 2012 het nummer Oceaan als een ode aan zijn inmiddels overleden zus.

