Visser vangt bijzondere vis voor Zeeuwse kust, 'zwemt normaal rond de Canarische Eilanden'

De gewone zeebrasem die de visser voor de Zeeuwse kust uit het water haalde. (foto: Fisherman's Friend)

De visser vroeg zich op Twitter af wat hij gevangen had, zo'n 32 kilometer uit de Walcherse en Zeeuws-Vlaamse kust. "Ik denk een wilde dorade", voegde hij eraan toe. Daarmee zat hij een eind in de goede richting, zegt Texelse onderzoeksinstituut Ecomare. De dorade en de gewone zeebrasem komen uit dezelfde familie.

Zelfs Ecomare had wat tijd nodig om de soort te bepalen, de conservator kwam er niet helemaal uit. "We hebben vissenexpert Hans Witte van het Koninklijke NIOZ gevraagd of hij uitsluitsel kan geven", twitterde het instituut in eerste instantie. "Hij kon het ook niet zo zeggen en kan vanavond bij zijn boeken."

Uiteindelijk concludeerde die: gewone zeebrasem. "Hij is familie van de goudbrasem of dorade", zegt Ecomare. "Gewone zeebrasems leven in de omgeving van de zeebodem en voeden zich met allerlei bodemdieren." Ze zwemmen veel rond de Canarische Eilanden. "Daar is hij belangrijk voor de visserij; het is een smakelijke vis."

Ecomare heeft de visser geadviseerd de vis aan te bieden aan het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Het eerste contact is al gelegd.