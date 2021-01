Scholen maken zich zorgen over leerlingen door het langdurige online onderwijs

"Het is heel belangrijk dat jongeren in hun puberteit onder elkaar zijn en zich op die manier kunnen ontwikkelen. Voor de tweede keer wordt dit proces onderbroken en daar maak ik me meer zorgen om dan de leerachterstand die ze mogelijk oplopen", vertelt rector Carin Biesterbosch van het Goese Lyceum.

Dat de concentratie verslapt tijdens de online lessen kan zij ook goed begrijpen. "Wij als volwassenen kunnen ook niet vijf uur achter elkaar geconcentreerd blijven tijdens een online vergadering. Het is daarom een echte uitdaging voor mijn collega's om de online les aantrekkelijk te maken."

Camera aan

De school heeft wel wat aanpassingen gedaan aan de online lessen sinds de eerste lockdown. Het aanzetten van de webcam is nu verplicht, dat was tijdens de eerste schoolsluiting niet zo. "Op die manier kan de docent zien of de leerlingen niet met andere dingen bezig zijn", zegt Biesterbosch. "De lessen zijn daarnaast ingekort naar veertig minuten waarbij de laatste 10 minuten bedoeld zijn om vragen te stellen over de leerstof."

Rector Carien Biesterbosch van het Goese Lyceum (foto: Omroep Zeeland)

Wanneer de middelbare scholen weer open mogen is nog niet bekend en juist die uitzichtloosheid maakt het allemaal extra moeilijk, volgens Biesterbosch. "Op het moment dat je nadrukkelijk een datum hebt dan kun je daarop anticiperen en weten de leerlingen ook dat het daarna weer gewoon is. Nu is het allemaal onduidelijk."

Om leerlingen te blijven motiveren en stimuleren probeert Biesterbosch op het Goese Lyceum meer praktijklessen in te plannen zodat leerlingen zo nu en dan naar school kunnen komen. Zo wordt de dagelijkse sleur van achter de computer zitten even doorbroken.