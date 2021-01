Cees van den Bos is nu ruim honderd dagen burgemeester van Urk: 'Ik voel mij hier als een vis in het water'

Van den Bos hoopte dat hij rustig zou kunnen beginnen. Voor het eerst burgemeester zijn is toch net even anders dan zes jaar wethouderschap. "Ik wist natuurlijk wel dat er zaken speelden op Urk." Maar dat zijn start zo onstuimig zou worden, dat had hij niet gedacht.

Zo kreeg hij te maken met een wethouder die, vlak voor het aantreden van Van den Bos, op moest stappen vanwege een integriteitskwestie. Rellende jongeren waarvoor twee keer een noodverordening uitgevaardigd moest worden met als dieptepunt de GGD-teststraat die afgelopen weekend in brand werd gestoken. Ook zonk een Urker viskotter voor de kust van Schiermonnikoog. "Wat ik niet verwacht had was dat in drie maanden allerlei problemen opeenvolgend op mijn bordje zouden komen. Toen heb ik mij wel achter mijn oren gekrabd."

Het weerhield hem er niet van om ook te genieten. Al lopend door het oude gedeelte van het voormalig eiland laat hij trots zien wat er zo mooi aan Urk is. "Wij wonen hier in het oude dorp zoals ze dat noemen. Dat heeft echt charme. In de zomer hebben wij de gezelligheid van de haven, in de winter het pittoreske van de huisjes. Ja, hier is het mooi wonen!"

Burgemeester Cees van den Bos van Urk (foto: Omroep Zeeland)

Dat vinden ook zijn vrouw en zes kinderen. Hoewel je de verhuizing vanuit Bruinisse kunt omschrijven als van vissersdorp naar vissersdorp was het toch een hele stap. "Ze hebben afscheid moeten nemen van vriendjes en vriendinnetjes, van school, van familie. Dat vraagt veel van hen maar ze doen hier ook nieuwe ervaringen op die ze in Bruinisse niet gehad zouden hebben."

Hoewel Urk niet de andere kant van de wereld is, voelt het volgens Van den Bos toch soms wel ver weg. "Als je aan mij vraagt: wat mis je, dan is dat de familie. Tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat ik mij hier als een vis in het water voel."

In eerste instantie is het de bedoeling dat Cees van den Bos de komende zes jaar burgemeester van Urk blijft. En daarna? Een terugkeer als burgemeester in het Zeeuwse sluit hij niet uit. "Ik sluit voor de toekomst helemaal niets uit. Maar ik heb nu getekend voor zes jaar en dat probeer ik waar te maken."

Lees ook: