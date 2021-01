Automobilist krijgt vier jaar celstraf en vijf jaar rijontzegging voor dodelijk ongeluk Vlissingen

Ongeluk Van Woelderenlaan, Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Op basis van politieonderzoek en verklaringen van getuigen, bleek dat de man samen met iemand anders een straatrace hield. Getuigen zagen de twee bumper aan bumper over de weg rijden, waarbij verkeersdrempels hen niet tegenhielden. De auto's gingen een rotonde op en zijn daarna omgekeerd en weer teruggereden. De rechtbank oordeelde dat het om competitief rijdgedrag ging en er dus sprake was van een straatrace. De automobilist was zelf niet bij de uitspraak in de rechtbank aanwezig, omdat hij door corona niet wilde reizen. Hij volgde de zaak via Skype.

Man meer dan 100 kilometer per uur te hard

Voor de rechtbank bestond er ook geen twijfel dat de man veel te hard over de weg reed. Er werd een snelheid van 168 kilometer per uur gemeten, terwijl er op de Burgemeester van Woelderenlaan 50 kilometer per uur gereden mag worden. Duidelijk werd ook dat de bestuurder om 12.00 uur een joint had gerookt. De man verklaarde dat hij wist dat hij 50 kilometer per uur mocht rijden, maar dat het drugsgebruik zijn gedrag beïnvloedde. Uit een speekseltest die rond half 6 plaatsvond testte de man positief op THC, de werkzame stof in cannabis. Daarna weigerde hij tot drie keer toe mee te werken aan een bloedtest.

De bestuurder werd door de rechter vrijgesproken van doodslag. De rechter acht het onwaarschijnlijk dat de man de intentie had om de vrouw in de rolstoel van het leven te beroven. Wel had de man kunnen weten dat hij met zijn rijgedrag anderen in gevaar kon brengen. Maar, zo de rechter zei wel dat de man heeft geremd en probeerde uit te wijken voordat hij het slachtoffer aanreed. De man raakte het slachtoffer met een snelheid van 77 kilometer per uur. Daarbij werd ook een andere automobilist aangereden.

'Buitengewoon onvoorzichtig'

De rechtbank acht de man wel schuldig aan het verkeersongeval met de dood tot gevolg. Geoordeeld werd dat de man gevaarlijk inhaalde op de weg en op een oversteekplaats, de maximumsnelheid had overschreden en zeer dicht achter een andere auto reed. Dat hij vóór het ongeluk cannabis gebruikte, is buitengewoon onvoorzichtig en daarmee bracht hij de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar, is het oordeel van de rechtbank.

De uitspraak van de rechter is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

