Klomp over transfer naar Canada: 'Als zo'n kans voorbij komt, kan je dat niet laten liggen'

Klomp (rechts) probeert Arno Verschueren van NAC Breda van de bal te krijgen (foto: Orange Pictures)

We spreken Klomp nadat hij een individuele training heeft afgerond en hij weer op weg is naar zijn ouders, die in Burgh-Haamstede wonen. Tot hij naar Canada vertrekt woont hij afwisselend bij zijn ouders of vriendin.

Hoe ben je in Canada terecht gekomen?

"De scouting werkt daar iets anders dan in Nederland. De club geeft bij de voetbalbond aan welke type spelers ze zoeken. De bond stuurt daarna zaakwaarnemers naar Europa op zoek naar die posities. Op een gegeven moment zijn er drie zaakwaarnemers bij mij uitgekomen. Zo is het gaan spelen."

Waar kom je terecht? De club komt uit Foothills County, bij Calgary.

"Ja, Calgary is natuurlijk bekend als schaatsstad en van de Olympische winterspelen. Ik heb ook nog best wel veel kennissen en vrienden die in Canada zijn geweest. Je hoort alleen maar positieve verhalen. Dat was wel een stimulans om daarnaartoe te gaan."

Getwijfeld?

"Ik zit al een tijdje zonder club. Het belangrijkste is dat ik weer aan voetballen toekom. Als er dan zo'n kans voorbij komt, kan je dat niet zomaar laten gaan natuurlijk."

Voetballers zeggen in interviews weleens dat ze posters van de betreffende club boven hun bed hadden hangen? In dit geval niet, toch?

"Haha, nee. Dat is niet zo. Zo lang bestaat de club ook nog niet (sinds 2018, redactie). Maar ik heb er heel veel zin in en de vooruitzichten zijn positief."

Wat is het voor club en competitie?

"De Premier League bestaat uit acht teams. Maar ze spelen meerdere competities. Er zijn nog playoffs en er is een groot bekertoernooi. Dan zijn er ook nog de Island Games, waarbij ze tegen ploegen uit andere landen spelen, zoals Honduras. Dus ik ga wel mooie avonturen tegemoet."

Opgelucht met je nieuwe contract?

"Jazeker. Voetbal is sowieso een redelijke onzekere wereld. Nu met corona erbij schoot het helemaal niet op. Het was moeilijk, maar er is een last van mijn schouders gevallen nu ik weer drie jaar vastigheid heb."

Wanneer gaat je avontuur beginnen?

"Ik hoop daar eind februari te zijn, maar het duurt nu vanwege corona wel wat langer voordat het visum geregeld is."