Nederlandse leerlinge mag 'gewoon' naar school in België, terwijl haar broer thuis moet blijven

Silke is blij dat zij nog steeds naar school mag gaan: "Ik vind het fijn dat ik nog gewoon naar school kan fietsen en dat ik mijn vriendinnetjes kan blijven zien." Michiel ziet ook de voordelen in van de situatie: "Ik vind het wel fijn dat Silke gewoon naar school gaat. Zij gaat rond half acht 's ochtends weg en ik hoef pas om half negen te beginnen. Ik heb dan lekker een uurtje voor mezelf zonder bemoeienis van Silke", legt hij lachend uit. Ook de fietstocht mist hij als kiespijn: "Het is erg koud momenteel. Ik ben wel blij dat ik 's ochtends niet op de fiets hoef te stappen en kou moet lijden."

De 11-jarige Silke fietst iedere ochtend samen met haar moeder naar haar basisschool in België (foto: Omroep Zeeland)

Toch zou Michiel ook wel graag weer naar school willen gaan: "Ik heb er wel zin in om mijn vrienden weer in het echt te zien en lekker met hen te kletsen. Ik zie ze nu alleen vanaf een beeldscherm en dat is niet leuk."

Verscherpte regels grens

De meeste scholen in België zijn in tegenstelling tot Nederlandse scholen, nog gewoon open. De verscherpte regels die sinds gisteren gelden bij de grens met België, zijn niet van invloed op het onderwijs. Dat betekent dat Nederlandse leerlingen gewoon naar school mogen blijven gaan in België.

De 12-jarige Michiel kan 's ochtends later beginnen dan zijn zus, omdat hij thuisonderwijs heeft. (foto: Omroep Zeeland)

