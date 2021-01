Corstiaan zoekt zeldzame vogels op Walcheren

Vogelaars in de buurt van Domburg, augustus 2020 (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar gebeurde dat vier keer: de grijze wouw, een Aziatische goudplevier, een steppearend en een steppeplevier streken op Walcheren neer. Vooral die laatste is bijzonder, die was nog nooit eerder in Nederland gesignaleerd.

Honderden mensen voor een vogeltje naar Domburg

Toch is er in de vogelaarskringen waarin Beeke zich bevindt weinig concurrentie. Sterker nog, veel informatie wordt gedeeld. En zo gebeurde het bij de steppeplevier dat er zelfs mensen vanaf de Wadden, uit België en Duitsland naar Domburg kwamen.

Dat is misschien nog wel het grootste verschil met toen Beeke 25 jaar per toeval met vogels spotten begon: communiceren is makkelijker geworden en de kennis is veel toegankelijker. "Als er een bijzondere vogel op Walcheren gespot wordt, zie ik dat op mijn telefoonscherm verschijnen."

Een 15-jarige vogelspotter: Corstiaan Beeke vertelt hoe hij als voetballende puber per ongeluk vogelaar werd:

Een Zeeuwse Kamer over vogels spotten

Beeke is een regionale vogelspotter en blijft vooral op zijn eigen eiland. Gelukkig is Walcheren geen slechte plek voor vogelaars. "We zijn geografisch een interessante plek waar leuke, zeldzame soorten te zien zijn."

Dat komt volgens Beeke doordat Walcheren een beetje uitsteekt én de wind. "Als je in het voorjaar (zuid)oostelijke winden hebt, wordt de hele baan trekvogels naar de kust gedreven. Ze vliegen liever niet over zee, dus ontstaat er een soort stuwing boven de kust."

Vogelspotters op de Zeedijk bij Westkapelle (oktober 2019) (foto: Leo Riteco)

'Kroon op je zoekwerk'

Beeke heeft zelf al veel bijzondere vogels gezien, maar hoopt toch ook nog eens een vogel te ontdekken die nog niet eerder in Nederland is gespot. Hij denkt dan aan de rode grutto, een Noord-Amerikaanse vogel die al een paar keer in Europa is gesignaleerd, maar nog nooit in Nederland. "Dat is toch een soort kroon op je zoekwerk als vogelaar."

Beeke zelf wordt ook wel eens als vreemde vogel bekeken door zijn fanatieke hobby-uitoefening. Vooral door zijn dochters, de meeste andere mensen vinden het leuk. "Ik ervaar doorgaans meer interesse dan onbegrip."