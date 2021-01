Zeeuwse ondernemer belt met koningin Máxima: 'Het was bijzonder, dat doe ik niet iedere dag'

Máxima belt met ondernemers. (foto: Omroep Zeeland)

De ondernemers spraken met de koningin over hun toekomstperspectief, omdat het nog niet duidelijk is wanneer de winkels weer open mogen. Van Battum heeft drie winkels: in Goes, Middelburg en Terneuzen.

'We kunnen dit niet lang volhouden'

De ondernemer probeert nu via een webshop zijn kleding te verkopen. Hij draait ongeveer 10 procent omzet van wat hij normaal gesproken zou omzetten. Met dat geld moet hij de voorjaarsartikelen inkopen en dus houdt hij niets over. "De tendens van dit verhaal is dat we dit niet heel lang meer vol kunnen houden", vertelt hij.

Het was bijzonder om met de koningin te bellen, dat doe ik niet iedere dag." Ondernemer Martijn van Battum

Ook deelde de Terneuzense ondernemer zijn zorgen over zijn collega-ondernemers. Van Battum verwijst naar een andere onderneming die in de bruidsmode zit. "Wij kunnen nog proberen om via een webshop onze producten te verkopen, maar op dit momenten zijn er geen bruiloften. Wat moet zij doen?"

Op de hoogte

Ondanks dat het een serieus en zorgelijk gesprek was voor de ondernemer, was hij wel blij dat de koningin hem te woord wilde staan. "Het was bijzonder om met de koningin te bellen, dat doe ik niet iedere dag", lacht Van Battum. Hij was onder de indruk van het feit dat de koningin goed op de hoogte was. "Zij kon gedetailleerde vragen stellen over hoe het met mijn winkel ging", voegt hij toe.

Martijn van Battum belt met Máxima. (foto: Omroep Zeeland)

Van Battum vertelde aan de koningin dat de verhuurder van één van zijn winkelpanden de volle honderd procent huur wil ontvangen. Hij hoopt met de verhuurder een middenweg te vinden om iets meer financiële ademruimte te krijgen. Maxima reageerde volgens hem verwonderd op dit verhaal: "Maar hoe kan dat? Als niemand meebeweegt dan houdt straks alles op." De ondernemer liet wel weten dat de verhuurders van de andere twee andere winkelpanden hem fijn tegemoet komen.

Avondklokrellen

Máxima vroeg ook wat de avondklokrellen met de ondernemers doet. "Ik vind het onbegrijpelijk dat dit gebeurt", reageert Van Battum. "Toen bekend werd dat er in Middelburg misschien ook rellen zouden komen, heb ik alle belangrijke spullen uit mijn winkel gehaald. Ik dubbelcheckte of het alarm goed was ingesteld en eenmaal thuis hield ik de camerabeelden van mijn winkel nauwlettend in de gaten."

De rellen in Middelburg vielen mee en Van Battums winkel is onaangetast gebleven. "Je moet er niet aan denken dat de winkel vernield wordt, maar gelukkig is er tot nu toe niks gebeurd."

Waar het nu om gaat is dat wij ons verhaal kwijt kunnen." Ondernemer Martijn van Battum

De koningin stelde in het gesprek ook de vraag of het personeel tijdelijk kon werken bij een werkgever die een personeelstekort heeft. Van Battum reageerde dat dit vaak contractueel niet zomaar kan. Dit en andere problemen uit de praktijk geeft Maxima door aan commissies waarin dit soort problemen besproken worden.

Wat precies de uitkomst van het gesprek tussen de ondernemers en de koningin wordt, moet nog blijken. "Waar het nu om gaat is dat wij ons verhaal kwijt kunnen", vertelt Van Battum. "Het wordt een steeds nijpendere situatie en dat verhaal moet ook verteld worden."