Iza is motivatie voor school kwijt: 'Een acht of een vier, het maakt niet meer uit'

Toen de scholen nog open waren was Iza een echte strever, zegt ze. Ze zit in de derde klas van tweetalig vwo en technasium van het Goese Lyceum en haalde graag achten. Nu ze langer thuiszit is de motivatie om hoge cijfers te halen zo goed als verdwenen. "Het maakt weinig verschil of je een acht of een vier haalt, want middelbare scholen stellen zich coulant op wat betreft het overgaan naar het volgende jaar. Daarnaast krijg je geen compliment als je een goed cijfer haalt en kun je het cijfer makkelijk ophalen door het maken van opdrachten", vertelt Iza.

Veel afleiding

Terwijl de docent Duits door de speakers van Iza's laptop klinkt, ligt haar telefoon in de buurt en kan ze de verleiding soms niet weerstaan om andere dingen te gaan doen. "De camera moet wel aan zodat de docent kan zien of je aan het opletten bent, maar veel klasgenoten stellen hem dan in op hun voorhoofd en dan zie je alsnog niet wat ze echt aan het doen zijn. Soms doe ik dat ook wel eens en dan zit ik bijvoorbeeld nog in mijn badjas achter de laptop of kijk ik op mijn telefoon", zegt Iza.

De 14-jarige Iza Launspach uit Kortgene verliest motivatie door online onderwijs (foto: Omroep Zeeland)

Ook vindt Iza het moeilijk om aan haar huiswerk te beginnen. Dat kon ze normaal gesproken in de les maken, maar nu is er tien minuten aan het einde van de online les tijd om een vragen te stellen en moet je daarna zelfstandig met het huiswerk aan de slag. En er is veel afleiding thuis. "Vaak neem ik in de middag een pauze om te gamen of trampoline te springen en dan bedenk ik me 's avonds pas dat ik nog huiswerk moet maken." Hulp vragen aan haar ouders bij het maken van het huiswerk heeft niet altijd zin. "Met geschiedenis kunnen ze wel helpen, maar wiskunde begrijpen zij vaak ook niet."

Leerachterstand niet zo belangrijk

Iza verwacht dat zij, net als haar klasgenoten, leerachterstand oploopt, maar ze maakt zich er verder niet veel zorgen over. "Ik doe mijn best en haal tot nu toe voldoendes. Het is jammer als ik een leerachterstand oploop, maar we kunnen er niets aan doen vanwege de huidige omstandigheden. Ik hoop gewoon dat ik snel weer naar school kan, mijn vriendinnen kan zien en mijn motivatie terug kan vinden", aldus Iza.

