Staken in coronatijd doe je in de staakstraat

Dat deden de Zeeuwen met ruim 400 metaalarbeiders uit Zuid-Holland en Noord Brabant. In Bergen op Zoom werd de staking gecoördineerd en daar moesten ze op een heel bijzondere manier hun stakingsformulier inleveren, namelijk in een staakstraat.

Kassahok van festival

Vanaf de doorgaande weg werden de auto's naar parkeerterrein De Raayberg geleid, alwaar ze naar een kassahok moesten rijden om het formulier in te leveren. In het hok zat Elsa van de Kraats van de FNV: "Liever doen we dit in de buitenlucht, met koffie en muziek, maar vanwege corona kan dat niet, dus dan maar vanuit zo'n kassahok wat je kent van festivals."

Warme chocomel

Ook voor twee medewerkers van Damen uit Vlissingen die samen in een auto zitten is op deze manier staken niet leuk. "Normaal is er koffie of warme chocomel, maar ja het is corona dus dan maar zo." Een voordeel van zo staken: je zit droog en warm, terwijl de regen naar beneden klettert.