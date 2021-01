Nieuw regionaal woonpark 's Heeren Loo in Goes

Impressie van het nieuwe woon- en zorgcluster van 's Heeren Loo in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Het was al bekend dat 's Heeren Loo op zoek was naar een locatie op Zuid-Beveland. Met een vestiging langs de A58 vlakbij de nieuwe afslag 35A is een centrale en goed bereikbare plek gevonden.

Op de locatie, tegenover het crematorium, is nu nog een kleine boomgaard. Het is nog niet helemaal zeker dat de plannen doorgaan, maar de gemeente Goes is in ieder geval positief. Er wordt nog een participatieproject gestart om te zien of omwonenden met de plannen kunnen leven.

's Heeren Loo is al actief in Goes, maar de behuizing laat te wensen over, zegt de Zeeuwse woordvoerder van de zorgaanbieder, Marloes Lelieveld. "We hebben in Goes weliswaar al meerdere woningen voor mensen met een verstandelijke beperking, maar die voldoen niet. Badkamers zijn vaak slecht, of iemand die moeilijk ter been is woont in een huis met trappen."

Er komen zo'n 70 mensen verstandelijk gehandicapten te wonen aan de Nansenbaan, maar het is niet de bedoeling dat het nieuwe woon- en zorgcluster grootschaligheid uitstraalt.

Marloes Lelieveld: ''Het worden aparte groepswoningen met tussen de vier en acht cliënten. Die delen een gezamenlijke woonruimte, maar mensen hebben ieder een aparte badkamer." Lelieveld benadrukt dat 's Heeren Loo spreekt over een woonpark, omdat tussen de wooneenheden veel groen is.

Waarschijnlijk wordt in de nieuwe vestiging van Goes de medische dienst van 's Heeren Loo voor heel Midden-Zeeland ondergebracht. Met het Adrz vlakbij en de zorgboulevard die langs de 's-Gravenpolderseweg is gepland is dat een logische keuze.

's Heeren Loo bouwt vier nieuwe woonlocaties: 1. Middelburg - Rittenburg Dit jaar gaat de schop in de grond voor een nieuw wooncomplex op de plaats van het voormalige Arduin. In 2022 verhuizen de eerste bewoners naar het nieuwe complex. Met de nieuwbouw is een investering gemoeid van vijftien miljoen euro. In totaal investeert 's Heeren Loo de komende jaren tachtig miljoen euro in nieuwbouwprojecten. Er komen 64 bewoners in dit complex. 2. Vlissingen - Nieuwe Zuidbeekseweg 's Heeren Loo en de gemeente Vlissingen zijn in gesprek over nieuwbouw op de Nieuwe Zuidbeekseweg. Er wordt onderzocht of dit een geschikte locatie is, waar cliënten kunnen wonen in verbinding met de wijk en die goed bereikbaar is voor familie. Maximaal 96 bewoners. 3. Goes - Nansenbaan Deze nieuwe locatie is dus vandaag bekend bemaakt. Een woonpark op de hoek van de Nansenbaan en de 's-Gravenpoldersweg. 4. Vierde locatie? Er wordt nog gezocht naar een vierde locatie. Het is nog niet duidelijk waar die komt.

