Zorgcentrum Oost-Souburg lijdt onder vele coronabesmettingen

Inmiddels heeft ruim de helft van de cliënten van de Zoute Viever een besmetting opgelopen, en zijn er 10 bewoners overleden. Angela Kallewaard van de raad van bestuur van WVO Zorg, waar het zorgcentrum onder valt is onder de indruk van de situatie en leeft mee met de besmette mensen en de families en vrienden van de overledenen.

Ze heeft geen idee hoe het komt dat de besmettingen maar blijven voortduren: "We nemen alle maatregelen in acht, hebben de besmette mensen afgezonderd, maar toch duurt het maar voort." Ze vindt het extra wrang omdat de Zoute Viever het bij de eerste golf goed deed qua besmettingen.

Alle zeilen bijzetten

Omdat ook het personeel hard getroffen wordt, is het alle zeilen bijzetten voor het management om de bezetting op peil te houden. Maar volgens Kallewaard blijft de zorg op orde omdat er extra gewerkt wordt door het overgebleven personeel en er hulp komt van andere locaties van WVO Zorg.

Zorgcentrum de Zoute Viever in Oost-Souburg (foto: omroep zeeland)

Volgens Theo Nieboer, voorzitter van de cliëntenraad van de Zoute Viever, is het begin van de uitbraak waarschijnlijk door de Kerstperiode gekomen: "Er ging een oproep rond om voorzichtig te zijn met bezoek, en om toch maar niet mensen in huis te halen, maar een week later was het raak." Hij zag wel dat WVO zorg er alles aan gedaan heeft om verdere besmettingen te voorkomen: "Ik heb geen idee hoe het komt dat de uitbraak niet onder controle te krijgen is."

Hij heeft niet het idee dat er bij de cliëntenraad commentaar of kritiek op de aanpak komt: "Integendeel. Ik hoor dat er veel respect is voor de medewerkers die extra komen werken omdat hun collega's thuiszitten en complimenten over de manier waarop we door het management op de hoogte worden gehouden.

Mensen worden ook beter

Inmiddels zijn tien bewoners en een aantal medewerkers weer uit quarantaine. Met die cliënten gaat het goed en de medewerkers zijn weer aan het werk. Maar Algela Kallewaard durft nog niet te zeggen wanneer er weer bezoek mag komen: "Gelukkig kunnen de bewoners die niet besmet zijn, af en toe nog even naar buiten., maar er is voorlopig nog geen licht aan het einde van de tunnel."