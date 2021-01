Meer dan honderd nieuwe coronabesmettingen en negen ziekenhuisopnames

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Verder meldt het RIVM in Zeeland negen ziekenhuisopnames van coronapatiënten. Ook op dat vlak staat Terneuzen bovenaan: bij vier van de ziekenhuisopnames gaat het om een inwoner van die gemeente.

Technische storing

Uitsplitsing van de coronarapportage van het RIVM per gemeente kwam vandaag door een technische storing iets later binnen dan anders. Dat is dan ook de reden dat Omroep Zeeland de Zeeuwse dagcijfers later meldt dan anders. Volgens het RIVM heeft de storing niet gezorgd voor fouten in de registratie.

Vanwege mogelijke fluctuaties in de dagelijkse rapportage door het RIVM berekent Omroep Zeeland de zevendagenlijn voor vier Zeeuwse regio's. Dat is dus het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. Daaruit blijkt dat de meeste Zeeuwse regio's een lichte daling laten zien in vergelijking met gisteren en de dagen ervoor.

Na Terneuzen heeft het RIVM de meeste nieuwe besmettingen opgenomen in Middelburg, Goes en Vlissingen. In de onderstaande tabel zie je de aantallen nieuwe besmettingen per gemeente van de voorgaande dagen.

Nieuwe besmettingen per gemeente

gemeente zo 24 jan ma 25 jan di 26 jan wo 27 jan do 28 jan Borsele 3 14 3 6 3 Goes 0 10 7 6 12 Hulst 10 2 8 9 6 Kapelle 2 6 3 1 3 Middelburg 6 30 11 16 13 Noord-Beveland 1 8 0 10 6 Reimerswaal 5 15 4 13 7 Schouwen-Duiveland 4 5 1 6 9 Sluis 10 0 4 7 6 Terneuzen 15 8 18 11 20 Tholen 13 4 5 6 4 Veere 1 9 1 3 3 Vlissingen 4 15 13 17 10 totaal Zeeland 74 126 78 111 102

De Zeeuwse gemeente met de meeste besmettingen naar inwonertal inwoner is op dit moment de gemeente Noord-Beveland. Daar zijn in zeven dagen tijd 476 besmettingen per 100.000 inwoners geconstateerd. Daarmee staat Noord-Beveland op dit moment landelijk op nummer acht in de ranglijst van alle 352 Nederlandse gemeenten.

Kanttekening

Een kanttekening daarbij is dat Noord-Beveland ook de Zeeuwse gemeente is met de minste inwoners. Daardoor zorgt een relatief kleine toename in absolute aantallen besmettingen al voor een grote toename in aantallen besmettingen per inwoner. Toch is het wel degelijk een teken dat het virus nu flink om zich heen grijpt op Noord-Beveland.

De tweede Zeeuwse gemeente is Reimerswaal, met 292 besmettingen per 100.000 inwoners. Reimerswaal staat daarmee op nummer 67 in de landelijke ranglijst.

'Zeer ernstig'

Noord-Beveland en Reimerswaal zijn op dit moment ook de enige twee gemeenten die boven de drempelwaard voor het risiconiveau 'zeer ernstig' uitkomen. Daarvoor moeten er in zeven dagen tijd meer dan 250 besmettingen worden geconstateerd per 100.000 inwoners.

De gemeente waar de meeste coronapatiënten zijn overleden in de voorgaande zeven dagen is Terneuzen. Daar hebben twee inwoners de besmetting met het virus niet overleefd. Schouwen-Duiveland, Borsele en Goes volgen met één sterfgeval in de afgelopen zeven dagen.

Ziekenhuisopnames

Terneuzen is ook de gemeente waar de meeste coronapatiënten in het ziekenhuis zijn opgenomen. Acht inwoners van Terneuzen gingen met ernstige coronaklachten naar het ziekenhuis. Goes volgt met zeven en Reimerswaal met zes ziekenhuisopnames.

Hoe veel van de bovengenoemde besmettingen veroorzaakt worden door de nieuwe besmettelijkere varianten is onbekend. De GGD Zeeland maakt zich in ieder geval grote zorgen daarover, omdat ondanks strenge maatregelen de aantallen besmettingen maar niet omlaag gaan.

Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant

In Zeeland is de zogeheten Britse variant eerder al aangetroffen. De Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant zijn hier nog niet aangetroffen, maar wel net buiten de provinciegrenzen in Brabant en België. Volgens de GGD Zeeland is het een kwestie van tijd dat die besmettelijkere varianten ook hier de overhand krijgen.

Daarbij zijn er ook zorgen over de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten, omdat ze niet alleen besmettelijker zijn, maar ook het menselijk afweersysteem beter kunnen omzeilen. Mogelijk zijn de beschikbare vaccins daardoor iets minder effectief. Of dat daadwerkelijk het geval is, wordt nog onderzocht.