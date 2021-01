Rescue Vlissingen gaat ook in 2021 niet door

Drukte bij elfde editie van Rescue Vlissingen (2018) (foto: Omroep Zeeland)

De organisatie is van mening dat het onrealistisch is om in 2021 een hulpverleningsevenement te organiseren. Voorzitter Bert Trommelen: "Er is in het afgelopen jaar veel gebeurd in de maatschappij. We willen na de zomer als organisatie aan de slag om een volwaardig evenement neer te kunnen zetten in 2022."

Het thema van Rescue Vlissingen is 'Hart voor Hulpverlening'. Rescue Vlissingen is het grootste hulpverleningsevenement van Nederland.

