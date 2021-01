Goedemorgen. Vliegtuigbom, geen Rescue Vlissingen en carnavalsradio

Bij werkzaamheden aan de Haven Westzijde werd een vliegtuigbom gevonden. Bewoners van huizen in een straal van 200 meter rondom de vondst, moesten binnen blijven.

Drukte in Vlissingen bij Rescue (foto: Omroep Zeeland)

Rescue Vlissingen gaat ook in 2021 niet door. De organisatie heeft dat besloten, omdat veel vrijwilligers en deelnemende partijen worden ingezet om het coronavirus te bestrijden. Het evenement wordt verplaatst naar 17 augustus 2022. Ook in 2020 ging het evenement niet door. De organisatie is van mening dat het onrealistisch is om in 2021 een hulpverleningsevenement te organiseren.

Joey de Kok met wethouder Marga van de Plasse (foto: Omroep Zeeland)

Biljarttalent Joey de Kok uit Lewedorp is in het zonnetje gezet door de gemeente Borsele. De driebander kreeg een 'petje af'-beeldje voor zijn prestatie in het het Duke Challenge toernooi in het Brabantse Nistelrode. De biljarter moest het in de eerste ronde opnemen tegen zesvoudig wereldkampioen Torbjörn Blomdahl en legde hem het vuur aan de schenen.

De wagens blijven met carnaval binnen staan (foto: Omroep Zeeland)

Carnaval kan dit jaar vanwege de coronacrisis niet doorgaan. In tal van plaatsen worden alternatieve activiteiten georganiseerd. De carnavalsvereniging van Sas van Gent zet een radiozender op. Van 12 tot en met 14 februari wordt er uitgezonden. Behalve muziek zijn er spelletjes als bingo en een speurtocht.

Regen in Kloetinge (foto: Erica de Bruijn)

Het weer

Het is bewolkt met nu en dan wat regen, bij een krachtige tot harde zuidwester. Vanmiddag volgt er geregeld zon met nog een aantal buien en neemt de wind iets af. De maxima liggen rond 9 à 10 graden. Morgen komen we in koudere lucht terecht met een oostelijke wind en maxima tussen 1 en 3 graden. Het is bewolkt en Zeeuws-Vlaanderen is gevoelig voor wat lichte natte sneeuw en regen. In de nacht lichte vorst en zondag blijft het fris met 2 graden, maar het is wel droog met de zon erbij.