Zeeuwse treinreizigers vanaf december kwartier sneller Zeeland in en uit én extra treinverbinding

Trein op station in Vlissingen (foto: Peter Feij)

Dat betekent dat er in Vlissingen, Middelburg en Goes overdag vanaf december drie keer per uur een trein zal stoppen. Eén snelle Intercity naar de Randstad die een kwartier tijdswinst oplevert, de huidige Intercity naar Amsterdam en de nieuwe sprinter, die tussen Vlissingen en Roosendaal zal gaan rijden.

Volgens de NS zouden zo'n 13.000 reizigers van de nieuwe dienstregeling profiteren. Het zou de grootste wijziging in de dienstregeling in jaren zijn. De verbeteringen zijn onderdeel van het compensatiepakket voor het afblazen van de marinierskazerne in Vlissingen.

De dienstregeling vanaf december als het aan de NS ligt. (foto: NS)

"En dit is nog maar het begin", zegt NS Regiodirecteur Magdalena Piotrowska. "Samen met ProRail bekijken we of na 2025 de reistijd tussen Vlissingen en Amsterdam fors verkort kan worden door de Intercity tussen Rotterdam en Amsterdam over de hogesnelheidslijn te laten rijden."

Onder voorbehoud

De plannen zijn nog onder voorbehoud. Reizigersorganisaties zullen zich over de plannen buigen voor een advies en daarna kijkt spoorbeheerder ProRail of de wensen van de NS passen op het spoor. Ook de coronacrisis zou nog roet in het eten kunnen gooien.

Hoe het kan dat de NS in deze crisis de dienstregeling fors verandert? "Je wil de reiziger straks juist terughalen, met een nog betere dienstregeling", zegt woordvoerder Arno Leblanc. "Dit zijn wijzigingen die we al een tijd in de pijpleiding hadden zitten. We willen de dienstregeling die we hebben afgesproken met gemeenten en provincie doorzetten."