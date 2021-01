Springtij houdt nog steeds van Doe Maar

Toen Michiel Cremers als jonge jongen in Goes woonde was hij een grote fan van Doe Maar: "Ik kreeg voor mijn negende verjaardag de LP Virus, waar het nummer Zoek Het Zelf Maar Uit op staat. Ik had zweetbandjes en buttons van de band. Toen Doe Maar uit elkaar ging heb ik uit woede alles uit het raam gegooid."

Normaal schrijft Michiel samen met bandlid Simon zelf de nummers van Springtij. Michiel: "Dit keer hebben we gekozen voor een cover, als ode aan Doe Maar. Die band is voor ons altijd een enorme inspiratiebron geweest. We speelden het nummer altijd al live en het publiek sloeg daar op aan, het was altijd een feestje."

De versie van Doe Maar is bekend, maar het is Springtij niet te doen om een imitatie: "We doen het niet na, dus geen ska of reggae, maar met onze eigen sound."

