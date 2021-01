Opnieuw vliegtuigbom gevonden bij Nieuwvliet

Het is de bedoeling dat er in de toekomst recreatiewoningen in de polder worden gebouwd. (foto: Omroep Zeeland)

Verschil is wel dat bij Nieuwvliet bewust naar oorlogsmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog werd gezocht. Het is de bedoeling dat in de Lampzinspolder op termijn recreatiewoningen komen.

Twee Engelse 500-ponders

Aan het begin van het onderzoek is een Engelse 500-ponder gevonden. Die vliegtuigbom is nog niet onschadelijk gemaakt. De EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) en het opsporingsbedrijf wilden eerst zien of er nog meer gevonden zou worden, zodat de bommen in één keer geruimd kunnen worden.

De vliegtuigbommen, ook die van afgelopen week was een Engelse 500-ponder, zijn allebei afgedekt. De put rond de bom wordt dan gevuld met zand en de vindlocatie afgezet. In de directe omgeving vinden voorlopig geen trillings- en grondroerende werkzaamheden plaats. Volgens de gemeente zijn verdere maatregelen niet nodig.

Explosievenonderzoek in de Lampzinspolder bij Nieuwvliet (foto: Omroep Zeeland)

Het bodemverkenningsonderzoek is nagenoeg afgerond. Zodra de ruimingsdatum bekend is, worden omwonenden uitgenodigd voor een (digitale) voorlichtingsbijeenkomst.

