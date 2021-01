De wereld veroveren vanuit Sas van Gent met Zeeuwse e-bikes

Angelo Jansen zit al bijna een leven lang in de fietsen. Zijn vader had een fietsenwinkel in Oostburg, en het lag in de lijn der verwachting dat hij die over zou nemen. "Maar mijn moeder zei: de wereld is groter dan Oostburg. En dat advies heb ik ter harte genomen" , zegt Jansen. Via zijn opleiding bij de business school kwam hij in het buitenland terecht. En daar is hij een hele tijd gebleven.

Wereldburger

"Ik heb in Taiwan gezeten bijvoorbeeld, en in China kwam ik voor de lockdown ook nog regelmatig", zegt Jansen. "En ik heb gewerkt voor Shimano en voor het Franse Decathlon." Uiteindelijk begon hij zijn eigen bedrijf dat nu gevestigd is in Sas van Gent: Bayck, producent van e-bikes. "Zeeland blijft toch trekken, steeds als ik hier ben, voel ik me weer thuis. Maar ik blijf een wereldburger en denk verder dan Zeeland alleen."

De fietsen van Bayck worden nu nog in Azië geproduceerd, maar Angelo Jansen sluit niet uit dat de productie in de toekomst naar Zeeland komt. "We denken ook aan het milieu en willen onze spullen niet de hele wereld over slepen, dan ligt productie in eigen land voor de hand. Maar zo ver zijn we nog niet. Het is wel een van mijn dromen, een eigen fabriek hier in de buurt."

Dat ze nu de wereld willen veroveren vanuit Sas van Gent vindt Jansen zelf ook wel bijzonder. "Jazeker wel", zegt hij. "Maar de wereld wordt steeds kleiner, we werken steeds meer online en in de cloud. Dus de vestigingsplaats van een bedrijf is steeds minder belangrijk. We zitten nu in een gehuurd kantoor maar groeien hard en kijken alweer om ons heen."

Deelauto's en deelfietsen

Er staat nu wel een voorraad van honderden e-bikes in Zeeuws-Vlaanderen, klaar om verkocht te worden. "Helemaal ons eigen concept. Bereikbaar voor iedereen, te personaliseren met allerlei kleurtjes en accessoires en te bedienen met je eigen smartphone. Zo hopen we in de toekomst ook andere vormen van mobiliteit te kunnen bedienen. Zoals deelauto's of deelfietsen. De mobiliteit is snel aan het veranderen in de wereld, en wij spelen daar op in."