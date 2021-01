Zeventien aanhoudingen in Zeeland sinds invoering avondklok

Een aanhouding in Vlissingen, afgelopen maandagavond (foto: HV Zeeland)

In de gemeente Goes werden de meeste arrestaties gedaan: zeven in totaal. Het gaat om vier jongemannen uit Goes en één uit Kattendijke die via sociale media opriepen om te gaan rellen. Daarnaast werden ook twee mannen aangehouden voor bedreiging aan het adres van de politie, waaronder een man uit Kattendijke die daar een luchtdruk jachtgeweer voor gebruikte.

Ook in Terneuzen werd iemand aangehouden voor bedreiging. In zowel Hulst als Vlissingen werden mannen opgepakt voor 'eenvoudige mishandelingen'. In Kapelle en Vlissingen verzette mensen zich tegen de politie. De rest, een minderjarige in Middelburg, een vrouw in Hulst en twee mannen in Vlissingen, maakten zich schuldig aan het beledigen van agenten.

Aantal aanhoudingen per gemeente