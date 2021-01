Vliegtuigbom Breskens voorlopig nog niet weg

De gisteren gevonden vliegtuigbom (foto: Gemeente Sluis)

De vliegtuigbom, een Britse 500-ponder uit de Tweede Wereldoorlog, werd gevonden op de bouwplaats aan de Haven Westzijde. Daar komt een nieuw appartementencomplex.

"Helaas hebben we als gemeente Sluis ervaring met het ruimen van bommen", zegt burgemeester Marga Vermue. Op aanraden van de EOD werd gisteravond een ruim gebied rond de vindplaats afgezet en mochten inwoners hun huis enige tijd niet uit. "Voor als de bom onverhoopt toch af zou gaan."

'Er is geen gevaar'

Opschalen was niet nodig, de EOD kon de bom veiligstellen. "Dat betekent dat hij gepositioneerd is op een plek met een grondwal eromheen", zegt Vermue. Zolang de bom niet verplaatst of aangeraakt wordt, is er geen gevaar.

Breskens is in de Tweede Wereldoorlog flink gebombardeerd. Op 11 september kwamen 184 burgers om het leven toen de Britse Royal Air Force in de haven en delen van de bebouwde kom vliegtuigbommen dropte. De geallieerden probeerden met het bombardement de terugtrekking van de Duitse manschappen en het bijbehorend materieel over de Westerschelde te voorkomen. De Bressiaanders wisten niets van het bombardemente. De uitgestrooide waarschuwingsbiljetten waren niet in het dorp, maar langs de Belgische kust terechtgekomen .

De bom kon gisteravond niet meteen worden weggebracht. "Hij is in zodanige staat dat de EOD niet adviseert hem nu te vervoeren." Daarvoor moeten er eerst extra maatregelen worden getroffen. Volgende week bespreken de gemeente, de EOD en de projectontwikkelaar over de aanpak.

Vliegtuigbom in Nieuwvliet

Deze week werd er ook een Engelse 500-ponder in de Lampzinspolder bij Nieuwvliet gevonden. Daar wordt sinds december onderzoek gedaan naar explosieven omdat het de bedoeling is dat er in de toekomst recreatiewoningen komen.

Vliegtuigbom gevonden in Breskens (foto: HV Zeeland)