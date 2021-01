'Politici komen wel kijken op het platteland maar eenmaal terug in het pluche vergeten ze het weer'

Vier Zeeuwen staan op de landelijke kieslijst van de nieuwe partij. Kees Hanse staat, met plek 16, van deze vier het hoogste op de lijst. Zelf mikt hij op vijf tot acht zetels. Niet genoeg om plaats te kunnen nemen in de Tweede Kamer. "Maar je weet niet wat de voorkeursstemmen doen hè", grinnikt Hanse.

Zelf is Hanse boer in Zierikzee en maakt namens de Partij voor Zeeland deel uit van de Algemene Vergadering Waterschap Scheldestromen. Hij vindt dat er in de Tweede Kamer onvoldoende aandacht is voor het platteland. "Wij zijn voedselproducent. Een boer houdt het hele platteland in beweging dus er hangt ontzettend veel aan een boerenbedrijf vast."

De Zeeuwen op de kandidatenlijst van de Boer Burger Beweging 16. Kees Hanse (Zierikzee, Zeeland, boer - akkerbouwer)

17. Arno Vael (Zaamslag, Zeeland, boer - akkerbouwer)

19. Han van 't Hof (Sint-Annaland, Zeeland, burger)

20. Gert-Jan Minderhoud (Oudelande, Zeeland, boer - akkerbouwer)



In totaal doet de partij mee tijdens de aankomende verkiezingen met 26 kandidaten.

En dat zien, volgens Hanse, de politici in Den Haag veelal niet. "Ze komen weleens kijken op het platteland, maar eenmaal terug in het pluche maken ze afspraken en vergeten ze toch weer het platteland. En vergeet niet dat de helft van de bevolking van het platteland komt. Die verhouding zou je ook bij bestuurders in de Tweede Kamer moeten zien."

Han van 't Hof tijdens een eerder interview voor de camera van Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Han van 't Hof is fractievoorzitter van Algemeen Belang Tholen en zit daarmee in de Thoolse gemeenteraad. Hij staat bij de nieuwe partij op plek 19 en doet dit er voorlopig naast. Hij benadrukt, net als Hanse, dat de Boer Burger Beweging breder is dan enkel het boerenverhaal. "Ik wil mij richten op Jeugdzorg, Veiligheid, Industrie. Ik wil bereiken: het varend ontgassen van tankschepen aanpakken. De provincie doet niet anders dan uitstellen dus moet er druk komen vanuit Den Haag."

Maar ook op het gebied van jeugdzorg moet er volgens Van 't Hof ingegrepen worden. "De kosten voor de zware jeugdzorg bijvoorbeeld. Stel je hebt de situatie waarin een kind 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleid moet worden. Zo iemand komt bijvoorbeeld vanuit Gouda in de gemeente Tholen wonen. Kosten: 3,5 ton per jaar. Dat is voor een kleine plattelandsgemeente als Tholen niet te betalen. En dus moet dit echt terug naar het Rijk. Daar is de boerburgerbeweging ook voor zodat je als gemeente financieel gezond kunt blijven."

De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 17 maart.