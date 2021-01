Meer dan honderd nieuwe coronabesmettingen en drie sterfgevallen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Bij de drie sterfgevallen gaat het om inwoners van Middelburg, Schouwen-Duiveland en Sluis. De twee ziekenhuisopnames betreffen inwoners van Middelburg en Vlissingen.

Zevendagenlijn Bevelanden daalt

Vanwege mogelijke fluctuaties in de dagelijkse rapportage door het RIVM berekent Omroep Zeeland voor iedere dag de zevendagenlijn voor vier Zeeuwse regio's. Dat is dus het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. Daaruit blijkt dat vooral de regio Bevelanden flink daalt. De overige regio's blijven vrijwel gelijk.

Na Vlissingen volgen de gemeenten Terneuzen en Middelburg, met achttien en zeventien nieuwe besmettingen. In de onderstaande tabel zie je de aantallen nieuwe besmettingen per gemeente van de voorgaande dagen.

Nieuwe besmettingen per gemeente

gemeente ma 25 jan di 26 jan wo 27 jan do 28 jan vr 29 jan Borsele 14 3 6 3 2 Goes 10 7 6 12 8 Hulst 2 8 9 6 9 Kapelle 6 3 1 3 2 Middelburg 30 11 16 13 17 Noord-Beveland 8 0 10 6 3 Reimerswaal 15 4 13 7 6 Schouwen-Duiveland 5 1 6 9 9 Sluis 0 4 7 6 3 Terneuzen 8 18 11 20 18 Tholen 4 5 6 4 9 Veere 9 1 3 3 0 Vlissingen 15 13 17 10 22 totaal Zeeland 126 78 111 102 108

De gemeenten met de meeste besmettingen in absolute aantallen zijn dus Vlissingen, Terneuzen en Middelburg, maar wanneer gekeken wordt naar het aantal besmettingen naar inwonertal voert Noord-Beveland de lijst aan. Wel is die gemeente gedaald op de landelijke ranglijst.

Van nummer acht naar dertien

Gisteren stond Noord-Beveland nog op nummer acht van de 352 gemeenten, vandaag staat de gemeente met 397 besmettingen in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners dertiende. Reimerswaal volgt met 275 besmettingen per 100.000 inwoners. Daarmee staat die gemeente landelijk op nummer 68.

Een kanttekening daarbij is dat Noord-Beveland ook de Zeeuwse gemeente is met de minste inwoners. Daardoor zorgt een relatief kleine toename in absolute aantallen besmettingen al voor een grote toename in aantallen besmettingen per inwoner. Toch is het wel degelijk een teken dat het virus nu behoorlijk rondgaat op Noord-Beveland.

'Zeer ernstig'

Deze twee gemeenten, Noord-Beveland en Reimerswaal, zijn ook de enige twee in Zeeland die boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig' uitkomen. Daarvoor moeten er 250 besmettingen worden geconstateerd per 100.000 inwoners. Zoals te zien is op de onderstaande kaart, zitten alle overige Zeeuwse gemeenten onder die waarde. Ga met de muis over de gemeenten voor meer informatie.

Wanneer gekeken wordt naar het aantal sterfgevallen, gebaseerd op de administratie van het RIVM, dan verloren de gemeenten Schouwen-Duiveland en Terneuzen de afgelopen zeven dagen de meeste inwoners. Twee mensen overleefden in die gemeenten de besmetting met het coronavirus niet. In de gemeenten Goes, Middelburg en Sluis werd één sterfgeval geregistreerd.

Meeste ziekenhuisopnames in Terneuzen

De meeste ziekenhuisopnames werden gemeld in de gemeente Terneuzen. In zeven dagen tijd werden volgens het RIVM acht inwoners van die gemeente met ernstige coronaklachten in het ziekenhuis opgenomen. Goes volgt met zeven en Reimerswaal met zes ziekenhuisopnames.