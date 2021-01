'De politiek heeft er een zootje van gemaakt, de nieuwe dienstregeling is een eerste stap'

Op het Station van Goes, een van de drie grootste treinstations van Zeeland, zijn de reacties op de nieuwe ontwikkelingen uiteenlopend. Sommige reizigers zijn nog niet op de hoogte. Zo zeggen twee scholieren van het CIOS in Goes dat zij er nog niets over gehoord hebben. "De schooltijden die we nu hebben sluiten best goed aan op de treinen zoals ze nu rijden. Maar het zou wel makkelijker zijn voor mensen die ergens anders vandaan komen." Wel vragen de scholieren zich af of het echt nodig is. "Er rijdt al best veel openbaar vervoer naar Zeeland toe."

Dit is voor niemand achteruitgang. Wat je gewend bent blijft en er komt een trein bij die extra snel naar de Randstad gaat rijden." Arno Leblanc - woordvoerder NS Regio Zuid

Volgens woordvoerder Arno Leblanc wil de NS echt gaan voor verbetering in Zeeland. "Het is op geen enkele manier een verslechtering." Er gaan meer en sneller treinen rijden. Nu rijdt er twee keer per uur een intercity door zeeland en die stopt op alle stations. "Een van die twee intercity's gaan we versnellen. Die gaat alleen nog maar Goes, Middelburg en Vlissingen aandoen in Zeeland. Om toch te zorgen dat op alle kleine stations twee keer per uur een trein komt, gaan we er een sprinter bij doen die tussen Vlissingen en Roosendaal gaat rijden. Dit zodat op de grotere stations drie keer per uur een trein komt en op de kleinere sowieso twee keer per uur. Daardoor reis je sneller Zeeland in en uit." Dit zal alle op werkdagen gaan gebeuren.

Leny reist regelmatig met de trein en is erg blij met de nieuwe treintijden (foto: Omroep Zeeland)

Het positieve nieuws heeft andere reizigers al wel bereikt. "Ik vind het geweldig nieuws. Het gaat veel sneller en dat is hartstikke fijn", zegt Leny die vaak reist op het traject Middelburg - Rotterdam. "Normaal ga je alle dorpen langs en moet je in Roosendaal een hele tijd wachten. Straks scheelt dat twintig minuten."

'Druppel op gloeiende plaat'

Dat de marinierskazerne in Vlissingen er niet is gekomen, vindt Leny jammer. "De compensatie is maar een druppel op de gloeiende plaat want het klopt niet dat men op zo'n manier de zaken regelt. Maar hier is Zeeland een klein beetje mee geholpen", lacht ze.

Ook Annemarie uit Goes vindt dat er nog meer moet gebeuren ter compensatie van de kazerne. "Ik heb geen hoge pet op van de politiek eerlijk gezegd. Ze hebben er een zootje van gemaakt. Dit is een eerste stap." De verbetering van de dienstregeling ziet ze als een pleister op de wonde, toch is ze positief. "Sneller naar de Randstad is altijd fijn. Ik ben heel blij."