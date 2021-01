Heeft Vlissingen het beste straatvoetbalteam van Nederland?

Owen, Zakaria, Liam, Soufian en Andi doen mee aan het programma 'FC Straat League' van het populaire YouTubekanaal TOUZANI TV. Iedere aflevering dagen twee straatvoetbalteams elkaar uit. Het winnende team mag door naar de volgende aflevering. Wanneer dat team de vijfde aflevering wint, krijgen de spelers een PlayStation, aanvallersbanden en de titel 'StreetCaptains'.

Trots

Zaalvoetballer Youssef Ben Sellam heeft de jongens aangemeld voor de competitie: "Ik zie die jongens altijd voetballen hier op het pleintje. Ze hebben stuk voor stuk heel verschillende talenten dus als team werkt die mix heel goed. Ik was super trots op dit team toen ze wonnen."

In de vorige aflevering wonnen de jongens met 10-9 in een zinderende wedstrijd. Owen vertelt dat het spannend was: "Ik dacht wel even dat we misschien zouden verliezen, maar gelukkig wonnen we op het nippertje." Liam legt uit waarom het team zo sterk is: "We hebben goed samengewerkt en we zijn hecht. We zijn ook echt vrienden van elkaar."

Goed bekeken

De aflevering waarin de jongens de straatvoetbalwedstrijd speelden tegen Rotterdam Zuid is inmiddels al ruim 250.000 keer bekeken. Toch gaan de jongens niet naast hun voetbalschoenen lopen: "Ik heb er wel veel volgers bij gekregen op Instagram, maar ik blijf gewoon mezelf", vertelt Soufian. De volgende aflevering komt aanstaande zondag online.

Het straatvoetbalteam uit Vlissingen neemt het dit weekend op tegen IJburg (foto: Omroep Zeeland)

Bekijk hier de aflevering van FC Straat League.