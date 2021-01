Jan op Aruba hoort weinig kritiek op avondklok

Jan vanuit Aruba (foto: Omroep Zeeland)

Verschil met Nederland is dat op het Caribische eiland de avondklok twee uur later begint en dat overdag de horeca, winkels en stranden open zijn. "Als we op pad gaan, dan letten wij goed op. Druktes zoeken we zeker niet op."

Het aantal nieuwe coronabesmettingen loopt de afgelopen dagen op. Donderdag werden er nog 49 nieuwe gevallen gemeld. Momenteel liggen 20 coronapatiënten in het ziekenhuis op Aruba, waarvan zeven op de intensive care.

'Alleen de buurvrouw is besmet'

Lamper merkt er in zijn omgeving weinig van. Alleen een buurvrouw is besmet geraakt met het virus, maar ze maakt het naar omstandigheden goed. "Mijn kleinkind ging wel eens bij ze langs, maar dat doen we nu maar een weekje niet", aldus Lamper.

Jan Lamper met zijn vrouw, zoon en kleindochter op Aruba (foto: Jan Lamper)

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Jan Lamper is twee jaar geleden samen met zijn vrouw naar Aruba vertrokken. Niet om te werken maar om van het pensioen te genieten. En om hun zoon, die al vijftien jaar op het eiland woont, en kleindochter (12) vaker te zien. De droom van zijn vrouw was om daar achteraan te reizen. Jan komt oorspronkelijk uit Yerseke, maar heeft ook lang in Goes gewoond. Hij is graag en veel in zijn tuin bezig, maar één keer per week rijdt hij ook oudere mensen naar de dagbesteding.

Jan Lamper op Aruba