Herdenking Watersnoodramp live op Omroep Zeeland

Herdenking watersnoodramp in 2020 (foto: Watersnoodmuseum)

Het is dit jaar 68 jaar geleden dat de dijken in Zeeland en andere delen van Zuidwest-Nederland doorbraken. In het rampgebied vielen 1836 slachtoffers, waarvan 865 in Zeeland. Daarmee was Zeeland de zwaarst getroffen provincie.

Tijdens de herdenking gaat burgemeester Jack van der Hoek samen met zijn vrouw Ingrid van der Hoek-Jansen een krans leggen namens de gemeente Schouwen-Duiveland. De burgemeester houdt daarna een toespraak. Andere kransen die worden gelegd, zijn namens de Provincie Zeeland, deltacommissaris en Rijkswaterstaat, het Watersnoodmuseum en er zijn bloemen namens de Molukse Gemeenschap Walcheren.

Rozen bij het monument

De afgelopen tijd konden mensen een roos bestellen via de website van het Watersnoodmuseum. Die bloemen worden tijdens de herdenking bij het monument gelegd, de plek waar normaal gesproken de herdenking plaatsvindt. Kinderburgemeester Josefien van der Meer legt de eerste witte roos bij het monument.

Hoewel de herdenking niet publiekelijke toegankelijk is, laat het Watersnoodmuseum weten dat iedereen wel op een ander moment een krans of een bos bloemen bij het monument mag leggen. "Het is buitengebied, zolang mensen zich houden aan afspraken omtrent afstand en er geen grote groepen of bijeenkomsten zijn, gaan we mensen niet tegenhouden", zei Lianne Kooiman van het Watersnoodmuseum eerder.

De herdenking is ook live te volgen via de website en Facebookpagina van Omroep Zeeland.

