Zanger Copycat: "Het is me niet om bekendheid te doen"

De videoclip wordt overal opgepikt, in binnen- en buitenland. Word je er niet dol van?

"Nee, het is hartstikke leuk, het wordt gelukkig goed ontvangen en de boodschap is duidelijk en daar gaat het ons om."

Had je dat verwacht?

"We hadden het gehóópt. We zijn half december benaderd door videomaker Xander Koppelmans. Die pitchte het idee van David van Eerd aan de keukentafel. Binnen twee weken was het plannetje rond en in januari hebben we het afgemaakt."

De jonge dokter is in beeld, maar jij niet. Vind je dat niet vervelend?

"Nee, helemaal niet, want dat was echt niet het idee. Ze zochten iemand die het wilde doen. De vraag was heel simpel, we willen met luchtigheid iets positiefs brengen. We zitten allemaal met hetzelfde probleem, wij zitten natuurlijk ook werkeloos thuis. Dit lijkt me de beste manier om samen de schouders eronder te zetten. Het is ons niet om de bekendheid te doen. Het is gewoon leuk en deze acties zijn gewoon supertof. Die laat je niet liggen."



Robert Stoltink vertelt hoe de clip 'Vaccination' tot stand kwam